Ewakuacja chińskich naukowców. Po wypadku lodołamacza utknęli w Antarktyce





Foto: Ocean Ministry / PAP / EPA | Video: Ocean Ministry / PAP / EPA Chińscy naukowcy zostali ewakuowani na pokładzie śmigłowca

Południowokoreański lodołamacz Araon ewakuował 24 chińskich naukowców uwięzionych w Antarktyce - poinformowały władze w Seulu. Naukowcy pracujący na jednej z niewielkich wysp potrzebowali pomocy, ponieważ mający ich zabrać chiński lodołamacz trzy dni wcześniej zderzył się z górą lodową i nie mógł kontynuować rejsu.

Cytowany przez agencję Yonhap południowokoreański minister ds. Oceanów i Rybołówstwa poinformował, że do akcji ratunkowej doszło w środę.

Grupa 24 Chińczyków uwięziona była na niewielkiej, skalistej wyspie Inexpressible niedaleko południowokoreańskiej bazy antarktycznej na wyspie Króla Jerzego. W związku z kolizją chińskiego lodołamacza z górą lodową i jego niezdolnością do zabrania naukowców, na pomoc ruszył jedyny lodołamacz Korei Południowej, Araon.

O pomoc zwrócić miały się do Seulu chińskie władze, świadome, że w tym rejonie znajduje się Araon.

Wszyscy naukowcy zostali bezpiecznie przetransportowani na statek na pokładzie śmigłowca.

Araon to mierzący 111-metrów długości i 19 metrów szerokości południowokoreański statek badawczy, mogący łamać pokrywę lodową o grubości nawet jednego metra. 4 lutego ma dopłynąć do Nowej Zelandii, gdzie wysadzi na brzeg chińskich naukowców i wróci do pracy w pobliżu wyspy Króla Jerzego. Biorą się za Arktykę. "To w naszym interesie" Finlandia... czytaj dalej »

Zderzenie z górą lodową

Do wypadku chińskiego statku badawczego i lodołamacza Xuelong doszło na Morzu Amundsena w niedzielę podczas 35. chińskiej ekspedycji antarktycznej. W gęstej mgle uderzył on w górę lodową z prędkością trzech węzłów, czyli 5,56 kilometrów na godzinę. Uszkodzony został maszt i niektóre grodzie, ale nikt z załogi nie ucierpiał.W wyniku kolizji pokład statku pokryło 400 metrów sześciennych śniegu i lodu o wadze 250 ton.

Po zderzeniu z pokładu trzeba było uprzątnąć śnieg i lód, a statek poddać przeglądowi technicznemu. Ocenia się, że pomimo lekkiego uszkodzenia samej jednostki, podstawowe urządzenia, przede wszystkim główny silnik oraz aparatura komunikacyjna i nawigacyjna, pracują prawidłowo - podał chiński Instytut Badań Polarnych.

Z powodu kolizji musi zostać przeanalizowany dalszy przebieg ekspedycji i jeżeli okaże się to konieczne, jednostka wróci do macierzystego portu przed terminem.

Źródło: Wikipedia, tvn24.pl Chińscy naukowcy ewakuowani zostali z niewielkiej wyspy Inexpressible