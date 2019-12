Wymiana więźniów między USA i Iranem. "Dołączą do swoich rodzin"





Po miesiącach napięć między Teheranem a Waszyngtonem, doszło do wymiany więźniów między stronami. W jej ramach uwolnieni zostali irański profesor Masud Solejmani i amerykański badacz Xiyue Wang. Jak podała irańska agencja IRNA, do wymiany doszło w Zurychu.

"Cieszę się, że profesor Masud Solejmani i pan Xiyue Wang wkrótce dołączą do swoich rodzin" - napisał w sobotę na Twitterze irański minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif. Podziękował wszystkim, którzy brali udział w negocjacjach, "w szczególności szwajcarskiemu rządowi".

Zarif opublikował zdjęcia, na których widać irańskiego naukowca z podpisem "wraca do domu". Na dwóch fotografiach minister pojawił się obok Solejmaniego, na jednej z nich siedzą obok siebie na pokładzie samolotu.

Źródło: PAP/EPA/IRANIAN FOREGIN MINISTRY Minister Mohammad Dżawad Zarif i profesor Masud Solejmani

Pompeo: pan Wang niedługo znowu spotka się z rodziną

"Pan Wang niedługo znowu spotka się z rodziną, która bardzo za nim tęskniła" - napisał w oświadczeniu amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo.

Oświadczenie wydała także żona Wanga, Hua Qu. "Nasza rodzina znowu jest w komplecie. Nasz syn Shaofan i ja czekaliśmy trzy długie lata na ten dzień. Ciężko jest wyrazić słowami, jak bardzo jesteśmy podekscytowani powrotem Xiyue. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli sprawić, że do tego doszło" - napisała.

Jak napisał Reuters, po wymianie Wang pojedzie do Landstuhl w Niemczech. Tam przejdzie badania lekarskie. W Niemczech pozostanie kilka dni.

Źródło: PAP/EPA/US DEPARTMENT OF STATE Przedstawiciel departamentu stanu Brian Hook i amerykański badacz Xiyue Wang

Wymiana więźniów

Solejmani, który zajmuje się badaniami nad komórkami macierzystymi, został zatrzymany na lotnisku w Chicago w 2018 roku za rzekomą próbę eksportu materiałów biologicznych do Iranu, co jest niezgodne z sankcjami nałożonymi na to państwo przez USA. Prawnicy naukowca twierdzili, że pojechał do USA, żeby kupić materiały potrzebne mu do badań za ułamek tego, co zapłaciłby za nie w swojej ojczyźnie.

Obaj więźniowie nie przyznawali się do zarzutów.

Stany Zjednoczone i Iran nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od 1980 roku. Interesy USA w Iranie reprezentuje Szwajcaria.