Estońska Policja Bezpieczeństwa (KaPo) pokazała nagranie z sobotniej wymiany szpiegów z Rosją. Dzięki niej estoński biznesmen handlujący sprzętem lotniczym wrócił do kraju.

Rosja i Estonia w estońskiej nadgranicznej miejscowości Koidula wymieniły między sobą dwóch mężczyzn skazanych w tych krajach za szpiegostwo.

Jak poinformowała w komunikacie KaPo, do wymiany doszło w sobotę 10 lutego o godzinie 10.

Rosja i Estonia wymieniły szpiegów Estończyk Raivo Susi, skazany w Rosji na 12 lat więzienia za szpiegostwo, został wymieniony na Artioma Zinczenkę, skazanego w maju 2017 roku w Estonii na pięć lat więzienia za szpiegowanie na rzecz Rosji.

"Estonia wydaliła do Rosji szpiega"

Susi - jak poinformował jego prawnik Aivar Pilv - jest w dobrym stanie i nie ma powodów do obaw o niego.

Estończyk za pośrednictwem Pilva podziękował estońskim służbom, które - jak podkreślił - aktywnie działały na rzecz jego uwolnienia i powrotu do kraju.

KaPo w komunikacie poinformowało, że Susi chce teraz spędzić czas z rodziną i że będzie potrzebował czasu, by dojść do siebie. Dodano, że mężczyzna w najbliższym czasie nie będzie rozmawiał z mediami.

Dyrektor generalny KaPo w komunikacie po wymianie obywateli z Rosją oświadczył, że Estonia stara się ściągać do kraju swoich obywateli, o ile to możliwe. Dodał, że porozumienie z Moskwą usatysfakcjonowało obie strony. - Estonia wydaliła do Rosji szpiega, który popełnił przestępstwo tutaj i w efekcie estoński biznesmen był w stanie wrócić do swoich bliskich po długim przetrzymywaniu w Rosji - oświadczył.

Pośrednictwo w handlu bronią

Sąd w Moskwie skazał Susiego na więzienie o zaostrzonym rygorze w grudniu. Mężczyzna został zatrzymany 10 lutego 2016 roku na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo, gdy po przylocie z Tallina wybierał się do Tadżykistanu. Sąd wydał nakaz aresztowania i odmówił wypuszczenia go za kaucją.

Akta sprawy Susiego uznano za "ściśle tajne", a proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Adwokat Estończyka Arkadij Tołpiegin poinformował, że akt oskarżenia dotyczył działalności Susiego w latach 2004-2007. Susi nie przyznał się do szpiegostwa i twierdził, że stał się zakładnikiem w stosunkach między Rosją a Estonią.

Firmy należące do Susiego zajmowały się pośrednictwem przy sprzedaży na Zachód rosyjskich samolotów szkoleniowych, a także remontami tych maszyn. Jedna z jego firm, OU Muskat, była pośrednikiem w handlu bronią i amunicją.

Jego klientami byli milionerzy z aeroklubów w Rosji, Wielkiej Brytanii, USA i Europy Zachodniej. Według rosyjskich mediów Susi w 1994 roku "przerzucił na Zachód eskadrę myśliwców, która wystarczyłaby na wyposażenie całych estońskich sił powietrznych".