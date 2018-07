Budynek nagle się zawalił. Ogromny odłamek uderzył człowieka

Video: Reuters

Spektakularne wyburzenie w Kolumbii. Most zmienił się w...

12.07 | To było kontrolowane wyburzenie w Kolumbii. Wystarczyło kilka sekund i wielki most zamienił się w stertę gruzu. Wyburzenie było konieczne, bo część konstrukcji zawaliła się kilka miesięcy temu, doprowadzając do śmierci 9 robotników, więc trzeba było dokończyć destrukcji. Most znajdował się przy drodze łączącej Bogotę z miastem Villavicencio w środkowej Kolumbii. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, a przeprawa zostanie postawiona od nowa.

