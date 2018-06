Wybuch na wiecu prezydenta Zimbabwe. Są ranni

Podczas wystąpienia wyborczego prezydenta Zimbabwe Emmersona Mnangagwy na stadionie w Bulawayo doszło do eksplozji. Ucierpiało pięć osób. Szef państwa, któremu nic się nie stało, został ewakuowany w bezpieczne miejsce - poinformował jego rzecznik.

"Wolne, wiarygodne, uczciwe". Zimbabwe zapowiada wcześniejsze wybory Prezydent... czytaj dalej » Media państwowe określiły sobotni incydent na południu kraju jako próbę zamachu na życie prezydenta Emmersona Mnangagwy.



- Na stadionie w Bulawayo doszło do incydentu, gdy prezydent występował na wiecu. Obecnie to sprawa dla policji - poinformował rzecznik Mnangagwy George Charamba, dodając, że szef państwa "jest bezpieczny w siedzibie lokalnych władz". Według Charamby prezydentowi towarzyszyło na wiecu dwóch jego zastępców.



Rzecznik przekazał, że wszczęto dochodzenie. Przypomniał, że zamachy na życie 75-letniego Mnangagwy, weterana zimbabweńskiej polityki, organizowano już wielokrotnie. Jak zauważa Reuters, liczące 1,2 mln mieszkańców Bulawayo, drugie pod względem wielkości miasto Zimbabwe, od lat uznawane jest za bastion opozycji.

Wśród rannych wiceprezydenci

Jak podało cytowane przez Reutera źródło zbliżone do Mnangagwy, na skutek wybuchu lekko ranny został wiceprezydent Constantino Chiwenga i jego żona. Obrażenia miał odnieść także komisarz polityczny rządzącej partii ZANU-PF (Afrykański Narodowy Związek Zimbabwe - Front Patriotyczny) Engelbert Rugeje. Według dziennika "Zimbabwe Herald" ranny w nogi został drugi wiceprezydent Kembo Mohadi, a obrażenia odniosła minister ochrony środowiska, zasobów wodnych i klimatu Oppah Muchinguri-Kashiri.



Z opublikowanego przez państwowe media nagrania wideo wynika, że do eksplozji doszło w pobliżu prezydenta, gdy ten machał do tłumu po zakończonym wystąpieniu.



Doprowadził do upadku Mugabego. Został wiceprezydentem Generał... czytaj dalej » Według świadków, na których powołuje się agencja Associated Press, wybuch nastąpił krótko po tym, gdy prezydent zakończył swoje wystąpienie i schodził ze sceny. Na opublikowanym w internecie nagraniu wideo widać, jak Mnangagwa macha ręką do tłumu, obraca się i zaczyna iść w kierunku namiotu dla VIP-ów, a po kilku sekundach dochodzi do eksplozji i zaczynają unosić się kłęby dymu.

Eksplozja na wiecu premiera Etiopii

Associated Press zwraca uwagę, że zaledwie kilka godzin wcześniej do podobnego zdarzenia doszło w Etiopii, gdzie na wiecu nowego premiera Abiya Ahmeda w Addis Abebie ktoś z tłumu rzucił granat w kierunku sceny. Szefowi rządu nic się nie stało, ale według etiopskiego ministerstwa zdrowia w ataku zginęła co najmniej jedna osoba, a 153 zostały ranne.

Wybory w Zimbabwe

Mnangagwa sprawuje władzę od listopada 2017 roku, gdy pod naciskami armii z prezydenckiego urzędu zrezygnował wieloletni prezydent kraju Robert Mugabe.



Zaplanowane na 30 lipca wybory parlamentarne w Zimbabwe będą pierwszym głosowaniem bez udziału Mugabe od 1980 roku, gdy Zimbabwe odzyskało niepodległość.