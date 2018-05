Wybrano Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego

Włoch Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto został wybrany w środę na 80. Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego. Wyboru dokonała w Rzymie 54-osobowa rada, reprezentująca cały suwerenny, najstarszy zakon rycerski, prowadzący działalność szpitalną.

Początki Zakonu sięgają XI wieku. Jego nieruchomości: dwie w Rzymie i jedna na Malcie, mają status eksterytorialności.

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty, jak brzmi jego oficjalna nazwa, uznawany jest przez wiele państw za suwerenny podmiot prawa międzynarodowego, utrzymuje stosunki dyplomatyczne, ma też własną walutę - scudo. Zakon działa jako obserwator w różnych organizacjach, między innymi ONZ, czy UNESCO.

Nowy Wielki Mistrz

W zeszłym roku na tle wewnętrznego kryzysu i podziałów w zakonie ustąpił poprzedni Wielki Mistrz, Brytyjczyk Matthew Festing. Decyzję tę podjął po rozmowie z papieżem Franciszkiem i na jego prośbę.



Po dymisji Festinga 73-letni Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto został mianowany na rok tymczasowym namiestnikiem zakonu. Teraz dożywotnio wybrano go na Wielkiego Mistrza.

Źródło: PAP/EPA/REMO CASILLI / HANDOUT Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto został wybrany na Wielkiego Mistrza Zakonu

Kryzys w Zakonie

Pod koniec 2016 roku w Zakonie Maltańskim wybuchł wewnętrzny kryzys. Ówczesny Wielki Mistrz, Festing, zdymisjonował Wielkiego Kanclerza Albrechta von Boeselagera. Zarzucano mu zaniedbania w sprawie rozdawania środków antykoncepcyjnych w Azji, co robiła powiązana z Zakonem organizacja.



Kryzys został przełamany po bezpośredniej interwencji Stolicy Apostolskiej. Powołano wówczas specjalną komisję do wyjaśnienia całej sprawy. Jednocześnie papież mianował zastępcę sekretarza stanu arcybiskupa Angelo Becciu swym delegatem przy Zakonie Maltańskim i zalecił mu, by zatroszczył się o jego odnowę duchową i moralną.