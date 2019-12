Wiadrogłowi rywale Johnsona. Lord Buckethead i Hrabia Binface





Premier Boris Johnson ma ciekawą konkurencję w swoim okręgu wyborczym w czwartkowych wyborach parlamentarnych. Wśród 12 kandydatów jest dwóch, którzy w wyborczy bój ruszyli wyposażeni nie tylko w programy, ale też w specyficzne odzienie, którego najważniejszą częścią są hełmy. Lord Buckethead i Hrabia Binface ubiegają się o miejsca w Izbie Gmin.

Przegrywał z Thatcher, przegrał i z May. Powrót Lorda Wiadrogłowego Theresa May... czytaj dalej » Jedna z postaci jest obecna na brytyjskiej scenie politycznej już od 1987 roku. Lord Buckethead (Wiadrogłowy) wystartował wtedy w okręgu wyborczym Finchley przeciwko urzędującej premier Margaret Thatcher. Po raz kolejny pojawił się w 1992 roku, gdy stanął przeciwko Johnowi Majorowi w Huntingdon.

Film inspiracją

Jak podaje "Guardian", Buckethead powrócił w 2017 roku, choć stała za nim już inna osoba. W rolę Lorda wcielił się komik Jon Harvey. Brytyjczyk zainspirował się postacią po obejrzeniu ze znajomymi filmu "Hyperspace" z 1984 roku, w którym Lord jest międzygalaktycznym superbohaterem i musi uratować Ziemię przed wrogami. Jego znakiem rozpoznawczym jest specjalny kubeł, który ma założony na głowę.

Harvey, po przeczytaniu na stronie z filmowymi ciekawostkami politycznej historii Lorda Bucketheada, postanowił wskrzesić jego karierę. Wystartował W Maidenhead w wyborach przeciwko Theresie May, w których zdobył 249 głosów, uzyskując tym samym 0,4 procent.

W 2019 roku Lord Buckethead ogłosił zamiar kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale nie mógł tego zrobić z powodu kwestii praw autorskich.

Reżyser filmu "Hyperspace", Amerykanin Todd Durham, dochodził swoich praw do postaci i ostatecznie przejął nad nią kontrolę. - To ja w kolejnych dekadach kontynuowałem rozwijanie kierunku politycznego postaci Lorda Bucketheada poprzez własne projekty - cytuje reżysera "Guardian". Jak dodaje Durham, nie ma nic przeciwko autoryzowanemu wykorzystaniu wizerunku Lorda. - Mój Buckethead zawsze był głosem ludu, więc pozwoliłbym ludziom, by był także ich głosem - mówi Amerykanin.

Źródło: twitter.com/LordBuckethead Theresa May w towarzystwie Lorda Wiadrogłowego

Dwaj podobni kandydaci

Słowa reżysera szybko znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jak się okazuje, nowa osoba wcielająca się w jego rolę startuje w przedterminowych wyborach parlamentarnych, jak podaje "Independent", z poparciem twórcy filmu "Hyperspace". Wyborcy mogą oddać głos na Bucketheada w okręgu Uxbridge i South Ruislip.

Postać Bucketheada ma jednak konkurencję - na jego drodze staje Hrabia Binface (Kubłogłowy), który pojawił się na Twitterze 12 grudnia 2018 roku, czyli równo rok przed nadchodzącymi wyborami. Stanowi to ciekawy zbieg okoliczności, ponieważ datę odbywających się dziś przedterminowych wyborów poznaliśmy w październiku tego roku.

Jak się okazuje, za tą postacią stoi Jon Harvey, który dwa lata temu wcielał się w rolę Lorda. "Tak, to ja byłem Lordem Bucketheadem w wyborach w 2017 roku" - napisał Hrabia Binface na Twitterze. Jak dodał, stało się to z powodu "bitwy na planecie Prawa Autorskie", a wrócił, bo jest "politykiem, który dotrzymuje obietnic".

HELLO! I was Lord Buckethead in the 2017 Election but I have since renounced my peerage, partly because I promised to abolish the Lords and I'm a politician who keeps my promises, and partly because of an unfortunate battle on the planet Copyright. This has left me unbowed but... — Count Binface (@CountBinface) 14 listopada 2019

Na pytania o rywalizację z Bucketheadem, Binface odpowiadał, że z "niecierpliwością czeka na kampanię wyborczą i wzywa Lorda do debaty w temacie 'od pojemnika do pojemnika'".

Lord i Hrabia na liście obok Johnsona

Kandydatury Bucketheada i Binface są możliwe, ponieważ wybory do Izby Gmin są przeprowadzane w 650 jednomandatowych okręgach wyborczych. Czynne, jak i bierne prawo wyborcze ma każdy Brytyjczyk, który ukończył 18 lat.

Lord Buckethead i Hrabia Binface zebrali po dziesięć wymaganych do rejestracji kandydatury podpisów wyborców i figurują na liście wyborczej obok premiera Borisa Johnsona w okręgu Uxbridge i South Ruislip.

Źródło: Twitter/@LordBuckethead Lord Buckethead

Lista kandydatów w okręgu Uxbridge i South Ruislip (w jęz. angielskim) >>>

Brytyjczycy wybierają parlament

W czwartek odbywają się przedterminowe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, rozpisane po tym, jak Izba Gmin w dotychczasowym składzie nie była w stanie uzgodnić jakiegokolwiek rozwiązania w sprawie wyjścia kraju z Unii Europejskiej.

Wybory w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się dziś o godzinie 8 rano czasu polskiego i potrwają do godziny 23. Wyniki w większości okręgów powinny być ogłoszone w nocy z czwartku na piątek.

Partie polityczne zakończyły w środę wieczorem kampanię. Faworytem jest Partia Konserwatywna premiera Borisa Johnsona.

Ostatni dzień kampanii skomentował na Twitterze także Hrabia Binface. "Wigilia wyborcza. Mam nadzieję, że powracający funkcjonariusz przyniesie wam wszystko, o co prosiliście" - napisał.

Election eve, earthlings. Hope the returning officer brings you everything you asked for. pic.twitter.com/jokgsANSrO — Count Binface (@CountBinface) 11 grudnia 2019