Monopol republikanów przełamany. Media: Izba Reprezentantów wraca do demokratów





W tak zwanych wyborach środka kadencji trwa zacięta walka między demokratami a republikanami o władzę w Kongresie. Według pierwszych doniesień medialnych, republikanie zdołali utrzymać większość w Senacie, ale tracą coraz więcej miejsc w Izbie Reprezentantów.

Według szacunków portali ABC, NBC News i CNN, republikanie utrzymali władzę w Senacie, a nawet wygrali w dwóch stanach, które dotychczas miały senatorów z Partii Demokratycznej (Indiana i Dakota Północna).

W Indianie nie przeliczono jeszcze wszystkich głosów, ale media oceniają, że republikanin Mike Braun może być pewien zwycięstwa. Jak podaje Reuters, w Dakocie Północnej Kevin Cramer wygrał z dotychczasową senator z Partii Demokratycznej - Heidi Heitkamp. Przedstawiciele GOP są również praktycznie pewni uzyskania senackich foteli m.in. na Florydzie oraz w Teksasie i Missisipi.

W stanie Vermont miejsce w Senacie obronił Bernie Sanders. Ten były kandydat w prawyborach Partii Demokratycznej przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi w 2016 roku tym razem startował jako kandydat niezależny.

Izba Reprezentantów dla demokratów

Według prognoz demokraci przejmą od republikanów kontrolę w Izbie Reprezentantów. Portal ABC News informuje, że kandydaci Partii Demokratycznej wygrali już w 19 okręgach, w których reprezentantami do tej pory byli republikanie. Większość w Izbie Reprezentantów pozwoli Partii Demokratycznej skuteczniej przeciwstawiać się niektórym politycznym inicjatywom Donalda Trumpa.



Agencje informują, że po raz pierwszy w historii w Kongresie USA znajdą się muzułmanki. Do Izby Reprezentantów wejdą 42-letnia Rashida Tlaib ze stanu Michigan i 36-letnia Ilhan Omar z Minnesoty. Obie należą do Partii Demokratycznej.

W tych wyborach walka toczy się o wszystkie 435 miejsc w Izbie Reprezentantów i 35 miejsc w Senacie, a przy okazji także o fotele 36 gubernatorów stanowych i trzech gubernatorów innych terytoriów. Według ABC News, demokraci przejęli jak dotychczas dwa stany.

Jak podaje CNN, dotychczasowy członek Izby Reprezentantów Jared Polis został wybrany na gubernatora stanu Kolorado. Jeśli wyniki się potwierdzą będzie pierwszym amerykańskim gubernatorem, który otwarcie deklaruje się jako homoseksualista.

Największą uwagę skupiają wybory do Kongresu. Od czterech lat większość w obu jego izbach ma Partia Republikańska.

Na Twitterze Donald Trump ocenił wyniki tegorocznych wyborów jako "ogromny sukces". "Dziękuję wszystkim" - napisał.