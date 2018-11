Kongresmen ze Słupska. Tom Malinowski wybrany do Izby Reprezentantów





Do amerykańskiej Izby Reprezentantów dostał się urodzony w Słupsku Tom Malinowski. To demokrata, który wygrał walkę w siódmym okręgu w New Jersey. Jego rywalem był republikanin Leonard Lance.

Malinowski to kandydat z okręgu siódmego stanu New Jersey. Od blisko czterech dekad wygrywali tam republikanie.

Urodził się w 1965 roku w Słupsku, dzieciństwo spędził w podwarszawskim Brwinowie. Dorastał w New Jersey, w szkole grał w baseball i hokeja. Jak sam o sobie pisze, już wtedy marzył, aby dać coś od siebie krajowi, w którym żyje i który dał mu wolność. W dzieciństwie inspirowali go ojciec dziennikarz i ciotka, która reprezentowała części hrabstw Hunterdon i Morris w Senacie New Jersey.

"Będzie on niezbędnym głosem przyzwoitości w Kongresie"

Malinowski ukończył Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley i Oxford. Pracował w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego za czasów Billa Clintona, a także w administracji Baracka Obamy jako podsekretarz stanu ds. demokracji, praw człowieka i pracy. Był także rzecznikiem pozarządowej organizacji Human Rights Watch.

Walczy między innymi o równe prawa osób LGBTQ, prywatność użytkowników w internecie, a także o wykorzenienie korupcji.

"Ubiegam się o miejsce w Kongresie, ponieważ wszystko, na co pracowałem w imieniu naszego kraju, jest teraz atakowane przez prezydenta i republikanów. Trump wygrał wybory, ale nie chcę, aby wygrał spór o to, kim jesteśmy jako naród" - napisał na swojej stronie internetowej.

Malinowskiego wsparła między innymi Samantha Power‏, była ambasador Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W swoim tweecie napisała: "polski imigrant, asystent sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, wygrywa NJ-7 [okręg siódmy, New Jersey - red.], pokonując osobę zajmującą ten urząd przez 10 lat".

"Będzie on niezbędnym głosem przyzwoitości w Kongresie" - podkreśliła.

Tom @Malinowski - immigrant from Poland, Obama’s assistant Secretary of State for human rights - wins NJ-7, defeating 10 year GOP incumbent. Working with GOP, Tom helped secure passage of Magnitsky Act & torture ban. His will be an essential voice for decency in the Congress! — Samantha Power (@SamanthaJPower) 7 listopada 2018

6 listopada w Stanach Zjednoczonych odbyły się tzw. midterm elections. Amerykanie zdecydowali o składzie Izby Reprezentantów i części Senatu. Wynik wyborów może przesądzić o tym, jak będą wyglądać pozostałe dwa lata kadencji Donalda Trumpa.

Oficjalne wyniki wyborów poznamy w ciągu kilku godzin. W Stanach Zjednoczonych głosowanie odbywa się w sposób elektroniczny.

