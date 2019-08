Senator Gillibrand już nie chce walczyć o prezydenturę





- Po ponad ośmiu niesamowitych miesiącach kończę moją kampanię prezydencką - poinformowała Kirsten Gillibrand. 52-letnia senator ubiegała się o nominację z ramienia demokratów, jej notowania w sondażach były jednak niskie.

"Większość Amerykanów żyje od wypłaty do wypłaty". Demokraci debatują Druga seria debat... czytaj dalej » - Wiem, że to nie jest rezultat, jakiego chcieliśmy. Chcieliśmy wygrać ten wyścig. Ale ważne jest zdać sobie sprawę, że to nie jest twój czas - powiedziała 52-letnia senator w umieszczonym w sieci nagraniu wideo.



Gillibrand pokonała w 2007 roku republikańskiego konkurenta w stanie Nowy Jork i dostała się do Izby Reprezentantów. Dwa lata później została nominowana do Senatu gdzie zajęła miejsce po Hillary Clinton, która objęła stanowisko sekretarza stanu. W kolejnych wyborach bez problemów udawało jej się utrzymać mandat senatora.



Swoją kampanię kandydatki do nominacji prezydenckiej z ramienia Partii Demokratycznej prowadziła pod hasłami walki z molestowaniem seksualnym, równych płac dla kobiet oraz prawa do aborcji.



Źródło: PAP/EPA / ELIJAH NOUVELAGE Kirsten Gillibrand