Mołdawianie wybierają parlament





Foto: PAP/EPA/ECATERINA CIOBAN | Video: Reuters Wybory w Mołdawii

Obywatele Mołdawii w niedzielę wybierają 101-osobowy parlament. Do walki o mandaty stanęli przedstawiciele 14 partii i jednego bloku. Według sondaży żadnemu z ugrupowań nie uda się zdobyć większości.

Lokale zostały otwarte o godzinie 7 rano czasu lokalnego (6 rano w Polsce) i potrwają do godziny 21 (22 w Polsce). Do głosowania uprawnionych jest ok. 2,8 mln osób. Dla diaspory utworzono ponad 125 lokali wyborczych za granicą. W Rosji, w której przebywa najwięcej mołdawskich emigrantów - ich liczbę szacuje się na 800 tys. - utworzono 11 punktów wyborczych. Kupowanie głosów, awarie techniczne, przemoc. Problematyczne wybory W sobotę... czytaj dalej »

W badaniach opinii publicznej prowadzi Partia Socjalistów (PSRM), z której wywodzi się prorosyjski prezydent Igor Dodon. Do parlamentu - według sondaży - wejdzie też rządząca obecnie Partia Demokratyczna (PMD), której liderem jest najbogatszy człowiek w kraju Vladimir Plahotniuc, oraz blok proeuropejskich partii opozycyjnych Acum (rum. "teraz"). Niektóre badania wykazują, że do parlamentu wejdzie też określana jako populistyczna i bliska Demokratom partia Iliu Sora. Próg wyborczy wynosi 6 proc. dla partii, 8 proc. dla bloków.

Pierwsze wybory po reformie

To pierwsze wybory przeprowadzane według mieszanej ordynacji wyborczej. 50 posłów zostanie wybranych z list partyjnych, a 51 wyborcy wyłonią w jednomandatowych okręgach. Zdaniem komentatorów wprowadzona w 2017 roku zmiana w kodeksie wyborczym działa na korzyść największych partii.



Za granicą utworzono trzy okręgi wyborcze. Dwa okręgi są też w separatystycznym Naddniestrzu. Mieszkańcy tej nieuznawanej republiki mogą wziąć udział w głosowaniu w lokalach przygotowanych dla nich na terytorium administrowanym przez Kiszyniów.



Inną zmianą wprowadzoną do prawa wyborczego było zezwolenie na prowadzenie agitacji w dniu wyborów. Jedyne ograniczenie to zakaz agitowania w lokalu wyborczym i jego okolicach. To także pierwsze wybory, w których zamontowano kamery w lokalach.

Bez ciszy wyborczej

W stolicy Mołdawii, na bijących czerwienią plakatach Socjalistów, których symbolem jest gwiazda, widnieje hasło w języku rosyjskim: "Nie ufaj nikomu! Głosuj na socjalistów, głosuj na gwiazdę – to logiczne!", a Partia Demokratyczna obiecuje na wielkich reklamach podniesienie średniego wynagrodzenia do 13 tys. lejów (ok. 675 euro), oraz składa obietnicę przyznania 200 lejów (ok. 10 euro) miesięcznie na dziecko. "Czyny, nie słowa" - gwarantują. Po mieście rozklejone są też plakaty z apelem w języku rumuńskim i rosyjskim: "Nie głosuj na oligarchów" i afisze komunistów z sierpem i młotem oraz hasłem: "komuniści u władzy – porządek w kraju!".

- Właśnie zagłosowałem. Jak zawsze, kiedy idą wybory, obiecali większe zarobki i niższe ceny, a jak już wygrają, to o tym zapomną i zaczną robić swoje interesy - mówił 50-letni Igor. "Majaczenie prowokatorów". Tymoszenko oskarża służby o działanie na rzecz Poroszenki Julia Tymoszenko... czytaj dalej »

Dwa pytania w referendum

W niedzielę wyborcy mogą także wziąć udział w referendum. Pierwsze pytanie dotyczy zmniejszenia liczby parlamentarzystów z 101 do 61, a drugie brzmi: "Czy jest pani/pan za tym, by społeczeństwo mogło odwołać (zwolnić) deputowanych, jeśli ci nie wypełniają we właściwy sposób swoich obowiązków?".



Przebieg wyborów monitoruje ponad 2,4 tys. obserwatorów miejscowych i ok. 700 z zagranicy, w tym z Polski.



Ambasada USA w Kiszyniowie wydała ostrzeżenie przed możliwymi zamieszkami w okresie powyborczym.