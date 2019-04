Kto wygrał wybory w Izraelu? Rozbieżne sondaże, obie strony ogłaszają zwycięstwo

Foto: Abir Sultan PAP/EPA Video: Fakty TVN

Izrael wybiera. Będzie piąta kadencja Netajahu?

Dla Benjamina Netanjahu stawką jest rekordowa, piąta już kadencja na fotelu premiera. Dla Benny'ego Ganca to szansa na wejście do dużej polityki. W Izraelu trwają wybory do parlamentu - Knesetu. Wstępne wyniki jeszcze we wtorek wieczorem.

