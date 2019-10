Dobry dzień dla węgierskiej opozycji. Odbija Budapeszt





Wspólny kandydat opozycji Gergely Karacsony wygrał w niedzielę wybory na burmistrza Budapesztu. Dotychczasowy burmistrz Istvan Tarlos, popierany przez rządzącą koalicję, już pogratulował mu zwycięstwa.

Dotychczasowy burmistrz XIV dzielnicy Budapesztu, współprzewodniczący lewicowej partii Dialog Karacsony, zdobył 50,09 procent głosów, a popierany przez koalicję rządzącą konserwatywnego Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) Tarlos, który był burmistrzem od 2010 roku, 44,79 procent - takie są wyniki po przeliczeniu 74,40 procent głosów.



Tarlos pogratulował Karacsonyowi zwycięstwa w przemówieniu transmitowanym w telewizji.



"Ten wynik jest niesamowitym zaskoczeniem, bo kandydat Fidesz-KDNP, dotychczasowy burmistrz, był typowany na zwycięzcę" - napisał niezależny portal Index.hu.



Opozycja wygrywa też - według częściowych wyników - wybory na burmistrza w 14 spośród 23 dzielnic Budapesztu, a także będzie mieć większość w radzie miejskiej. Przedstawiciele opozycji poprawili też wyniki w wyborach burmistrzów miast komitackich (wojewódzkich) - prowadzą w 13 z 23 z nich.



Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto stwierdził natomiast, że Fidesz otrzymał najwięcej głosów na listy partyjne. Jak podkreślił, "to wielka rzecz, bo to już dziesiąte wybory od 2006 roku, kiedy wygrywamy".

Walka o Budapeszt

W Budapeszcie spodziewano się wyrównanej walki między Tarlosem, który rządzi Budapesztem od 2010 roku, i Karacsonyem. Tarlos przekonywał, że stolica rozwija się obecnie szybciej niż kiedykolwiek i obiecywał dalsze inwestycje, np. klimatyzację na trzeciej linii metra, szeroko zakrojoną wymianę pojazdów transportu publicznego czy szybki dojazd na lotnisko Ferihegy.

Karacsony, który jest obecnie burmistrzem XIV dzielnicy Budapesztu, prowadził kampanię pod hasłem wolnego, zielonego i solidarnego miasta. Obiecywał między innymi, że każdy będzie mógł uczestniczyć w decyzjach dotyczących spraw publicznych, a stołeczna służba zdrowia zostanie "postawiona na nogi".



Wybory te były postrzegane jako test dla opozycyjnej strategii łączenia sił i wystawania jednego kandydata przeciwko kandydatowi koalicji rządzącej, która od 2010 roku wygrywa wszystkie wybory: parlamentarne, samorządowe i do Parlamentu Europejskiego. Wspólny opozycyjny kandydat został wystawiony nie tylko w Budapeszcie, ale także w niektórych innych dużych miastach.