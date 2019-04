Tusk pogratulował Zełenskiemu. "UE jest zdeterminowana, by kontynuować swoje wsparcie"





Szef Rady Europejskiej Donald Tusk pogratulował w niedzielę na Twitterze Wołodymyrowi Zełenskiemu, który według exit polls zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie.

"To decydujący dzień dla Ukrainy. Wolne wybory i pokojowa zmiana władzy = silna ukraińska demokracja. Gratulacje dla Wołodymyra Zełenskiego. UE jest zdeterminowana, by kontynuować swoje wsparcie" - napisał przewodniczący Rady Europejskiej.



Zełenskiemu pogratulował również sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. "Gratulacje dla Wołodymyra Zełenskiego z okazji zwycięstwa w ukraińskich wyborach prezydenckich. Ukraina to cenny partner NATO i liczymy na kontynuowanie naszej współpracy" - podkreślił za pośrednictwem mediów społecznościowych.



Exit polls wskazują na Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski, showman i producent telewizyjnych programów kabaretowych, wygrał z ogromną przewagą niedzielne wybory na Ukrainie. Według trzech sondaży przeprowadzonych przed lokalami wyborczymi, tzw. exit polls, głosowało na niego ponad 70 procent wyborców. Jego konkurenta, urzędującego prezydenta Petra Poroszenkę, poparło ok. 25-27 procent Ukraińców.

Na ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów prezydenckich Centralna Komisja Wyborcza ma czas do 4 maja.

Zełenski: obiecuję, że nigdy was nie zawiodę

41-letni Zełenski po ogłoszeniu wyników sondaży wygłosił bardzo krótkie przemówienie, w którym podziękował za wsparcie małżonce, rodzicom i swojej ekipie, oraz między innymi wolontariuszom i żołnierzom, "którzy bronią Ukrainy".

- Dokonaliśmy tego razem - zaznaczył, obiecując, że jako prezydent nie zawiedzie oczekiwań. - Dziękuję wszystkim Ukraińcom, którzy mnie poparli. Dziękuję wszystkim Ukraińcom, którzy dokonali wyboru po raz drugi. Obiecuję, że nigdy was nie zawiodę - powiedział.

- Póki nie jestem jeszcze prezydentem, mogę to powiedzieć. Zwracam się do mieszkańców wszystkich państw byłego Związku Radzieckiego: popatrzcie na nas, wszystko jest możliwe - oświadczył.

Poroszenko: nie odchodzę z polityki

Petro Poroszenko zapowiedział, że zadzwoni do swojego oponenta z gratulacjami. - W przyszłym miesiącu odejdę ze stanowiska głowy państwa. Tak zdecydowała większość Ukraińców i ja przyjmuję tę decyzję - powiedział prezydent Ukrainy po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów.

- Opuszczę swoje biuro, lecz nie odejdę z polityki. Bo nasza ekipa ma obronić zdobycze, które wywalczyliśmy: europejską i euroatlantycką strategię, te cele, które są teraz zagrożone - powiedział ustępujący szef państwa.

Poroszenko zwrócił także uwagę, że wybory prezydenckie w jego kraju były demokratyczne. - Były uczciwe, były transparentne i odbyły się zgodnie ze standardami demokratycznymi - podkreślił.