Prezydent goni w sondażach komika i marzy o miejscu w europarlamencie

W opublikowanym w poniedziałek sondażu przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie prowadzenie utrzymuje komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski, ale w porównaniu z poprzednimi badaniami stracił parę punktów poparcia. Zbliża się do niego urzędujący szef państwa Petro Poroszenko, pozostawiając w tyle byłą premier Julię Tymoszenko. Pierwsza tura wyborów zaplanowana jest na 31 marca.

Na Wołodymyra Zełenskiego chce głosować 26,4 proc. respondentów, którzy wybrali już swojego kandydata. Wśród ogółu badanych showman uzyskał 14,1 proc. poparcia, a wśród osób deklarujących, że na pewno pójdą na wybory – 15,4 proc.

Petro Poroszenko otrzymuje poparcie 18 proc. badanych, którzy wiedzą, jakiego kandydata poprą, 9,6 proc. wśród wszystkich uczestników sondażu oraz 10,5 proc. w grupie osób zdecydowanych na udział w głosowaniu.

Julia Tymoszenko uzyskała odpowiednio: 13,8 proc., 7,4 proc. oraz 8 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii w dniach 8-20 lutego na grupie 2024 respondentów.

Poprzedni sondaż

W sondażu centrum analitycznego im. Ołeksandra Razumkowa, który został opublikowany w zeszłym tygodniu, Zełenski otrzymał 19 proc. głosów osób, które deklarują, że wezmą udział w wyborach, oraz 17,5 proc. w grupie wszystkich respondentów.

Głosowanie na Poroszenkę deklarowało 16,8 proc. zdecydowanych oraz 13,1 proc. wszystkich badanych.

Trzecie miejsce zajęła wówczas Tymoszenko, która dostała odpowiednio 13,8 i 11,5 proc. poparcia.

Poroszenko: marzę o pewnej poważnej pracy

Petro Poroszenko zamierza walczyć o reelekcję pod hasłami integracji z UE i NATO. O europejskich aspiracjach, także osobistych, mówił w poniedziałek w wystąpieniu na forum młodzieżowym w mieście Perejasław Chmielnicki w obwodzie kijowskim.

- Gdy pytają mnie, gdzie chcę pracować po zakończeniu mojej prezydentury, odpowiadam: marzę o pewnej poważnej pracy, o byciu deputowanym do Parlamentu Europejskiego – powiedział prezydent.

Powtórzył, że uważa, iż do 2023 roku Ukraina powinna złożyć wniosek o przyjęcie do UE oraz uzyskać Plan Działań na rzecz Członkostwa w NATO (ang. Membership Action Plan, MAP).

Na początku lutego parlament Ukrainy przyjął ustawę, zgodnie z którą w konstytucji znalazł się zapis o dążeniu do członkostwa tego państwa do UE i NATO. Deputowani zwrócili się też wówczas do NATO o przyznanie MAP, co miałoby nastąpić na jubileuszowym szczycie Sojuszu w grudniu w Londynie.

Wybory na Ukrainie

Wybory prezydenta Ukrainy odbędą się 31 marca. Drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia. Do udziału zgłosiło się 44 kandydatów.

Poprzednie, przedterminowe wybory prezydenckie, które rozpisano po obaleniu zbiegłego do Rosji prezydenta Wiktora Janukowycza, odbyły się w maju 2014 roku. W pierwszej turze zwyciężył wówczas Poroszenko, zdobywając 54,7 proc. głosów. Drugi wynik uzyskała Tymoszenko, na którą głosowało 12,81 proc. uczestników wyborów.