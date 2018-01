Cypr głosuje. Prezydent z największymi szansami na reelekcje





Foto: PAP/EPA/KATIA CHRISTODOULOU | Video: PAP/EPA/KATIA CHRISTODOULOU Cypryjczycy głosują w wyborach prezydenckich

Cypryjczycy wybierają w niedzielę prezydenta. Największe szanse na zwycięstwo ma dotychczasowy prezydent Nikos Anastasiadis.

Konserwatywny, 71-letni polityk, który obiecuje wznowienie negocjacji na temat zjednoczenia wyspy, według ostatnich sondaży może liczyć na 30 procent głosów. Do zwycięstwa w pierwszej turze potrzebowałby ponad 50 procent głosów i dlatego najpewniej potrzebna będzie dogrywka, zaplanowana na 4 lutego.

Zeman prezydentem Czech. "Ostatnie polityczne zwycięstwo" Milosz Zeman... czytaj dalej » Wielką niewiadomą niedzielnego głosowania jest to, z którym z pozostałych ośmiu kandydatów dotychczasowy prezydent zmierzy się w drugiej turze.

Może to być wspierany przez komunistyczną Postępową Partię Ludu Pracującego (AKEL) genetyk Stavros Malas lub syn byłego prezydenta Tasosa Papadopulosa, Nikos Papadopulos. Przewodniczy on niewielkiej centrowej nacjonalistycznej Partii Demokratycznej (Diko) i ma stanowcze podejście do rozmów pokojowych. Oskarżał Anastasiadisa o zbyt duże ustępstwa. Ojciec Papadopulosa w 2004 roku przewodził Grekom cypryjskim, którzy sprzeciwiali się ONZ-owskiemu planowi zjednoczenia wyspy. Większość Turków cypryjskich poparła ten plan.

Za jak najszybszym powrotem do stołu negocjacyjnego jest Malas, który już raz przegrał z Anastasiadisem w dogrywce w 2013 roku.

Cypryjczycy całkowicie niezainteresowani debatą

Rozmowy dotyczące zjednoczenia Cypru, które toczyły się w Szwajcarii pod egidą ONZ, załamały się w lipcu ubiegłego roku. Powodem był brak porozumienia w sprawie przyszłej roli, jaką Turcja miałaby odgrywać na wyspie.

Według agencji AFP dowodem świadczącym o niewielkim zainteresowaniu Cypryjczyków kampanią przed wyborami był fakt, że jedyną debatę telewizyjną głównych kandydatów obejrzało tylko 9 procent obywateli.

Oprócz tematu rozmów pokojowych kampanię zdominowało też odrodzenie gospodarcze kraju po kryzysie finansowym z 2013 roku. Po tych wydarzeniach sytuacja gospodarcza się poprawiła, między innymi dzięki boomowi w sektorze turystycznym i rekordowym wynikom tej branży w 2017 roku.

Czesi zdecydowali. Miloš Zeman wybrany na drugą kadencję Czesi poparli w... czytaj dalej » Ekonomistka z firmy konsultingowej Sapienta Economics Fiona Mullen uważa jednak, że "ożywienie jest względne". Chociaż gospodarka rozwija się w szybkim tempie, to wciąż znajduje się poniżej poziomu z 2012 roku.

Z danych Eurostatu wynika, że pod koniec 2017 roku stopa bezrobocia na Cyprze wynosiła 11 procent, co plasowało kraj na trzecim miejscu wśród państw Unii Europejskiej z najwyższymi wskaźnikami bezrobocia. Bez pracy pozostaje 25 procent młodych Cypryjczyków.

Lokale wyborcze otwarto o godzinie 7 lokalnego czasu (6 czasu polskiego). Głosowanie zakończy się o godzinie 18 lokalnego czasu (godzinie 17 czasu polskiego). W połowie dnia lokale wyborcze zostaną zamknięte na godzinę.

Czesi wybierają prezydenta. Wynik niepewny O godzinie 14.00... czytaj dalej » Cypryjczycy mieszkający za granicą mogą oddawać głosy w około 40 lokalach w 15 krajach, głównie w Grecji i Wielkiej Brytanii. Turcy cypryjscy, którzy mieszkają na południu wyspy, także są wpisani na listy wyborców.

Ostateczne wyniki są spodziewane wieczorem, około godziny 19.30 czasu polskiego, ale rezultaty sondaży exit polls zostaną podane wcześniej.

Do głosowania uprawnionych jest nieco ponad 550 tysięcy obywateli.

Podział Cypru na zamieszkaną przez Greków cypryjskich Republikę Cypru i nieuznawaną przez społeczność międzynarodową Republikę Turecką Cypru Północnego (RTPC), zamieszkaną przez Turków cypryjskich, nastąpił w 1974 roku. Do podziału doszło w wyniku interwencji armii tureckiej w odpowiedzi na zamach stanu przeprowadzony przez greckich nacjonalistów z Cypru. Na północy kraju do dziś stacjonują wojska tureckie.