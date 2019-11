Za rok wybory prezydenckie w USA. Sondaż: Trump przegrywa w kluczowych stanach

Do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych pozostał rok. Według najnowszego sondażu, gdyby głosowanie odbyło się teraz, Donald Trump przegrałby w kluczowych stanach ze swoim największym rywalem po stronie demokratów, Joe Bidenem. Gdyby Partia Demokratyczna zdecydowała się powierzyć prezydencką nominację Elizabeth Warren, urzędujący prezydent mógłby liczyć na wygraną.

Amerykańskie wybory prezydenckie odbędą się 3 listopada 2020 roku. Kluczowe w wyścigu o Biały Dom jest zwycięstwo w stanach wahających się między republikanami i demokratami (tak zwane "swing states"). To tam zazwyczaj rozstrzyga się walka o prezydenturę.

Biden głównym przeciwnikiem

Joe Biden, główny faworyt do otrzymania prezydenckiej nominacji demokratów, wygrywa z Donaldem Trumpem o 5 punktów procentowych w Arizonie, o 3 punkty w Pensylwanii i Wisconsin i o 2 punkty na Florydzie.

Były wiceprezydent remisuje z republikaninem w Michigan i przegrywa o 2 punkty procentowe w Karolinie Północnej.



We wszystkich tych sześciu stanach w 2016 roku zwyciężył Donald Trump.

Warren i Sanders z mniejszymi szansami

Elizabeth Warren, obecnie najpoważniejsza rywalka Bidena w Partii Demokratycznej, stanowi dla prezydenta słabszą konkurencję.

Zgodnie z badaniem "New York Times" i nowojorskiego Siena College, senator z Massachusetts przegrywa z Trumpem w Michigan o 6 punktów procentowych, na Florydzie o 4 punkty i w Karolinie Północnej o 3 punkty.

Kolejny demokratyczny pretendent, senator Bernie Sanders, prowadzi z Trumpem o 2 punkty procentowe w Michigan i Wisconsin, ale odnotowuje gorsze od niego wyniki na Florydzie, w Arizonie i Karolinie Północnej.



Na początku października Warren zbliżyła się do Bidena w ogólnokrajowych sondażach. Obecnie były wiceprezydent utrzymuje przewagę nad swoją rywalką na poziomie około sześciu punktów procentowych.

Od Iowa demokraci zaczną proces wyłaniania kandydata

W zeszły piątek w Iowa Joe Biden zapewniał, że to właśnie on jest kandydatem, który gwarantuje zwycięstwo z Donaldem Trumpem.



To w tym stanie zaplanowane są na luty pierwsze prawybory, inaugurujące długi proces wyłaniania kandydata demokratów. Odbędą się one we wszystkich stanach, w każdym z nich zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez nie same. Najczęściej w prawyborach nie głosuje się na kandydata, ale na delegatów, którzy reprezentują później stan na partyjnych konwencjach.

