Pierwsza, przeprowadzona w niedzielę tura wyborów prezydenckich na Ukrainie była wolna i umożliwiała swobodną rywalizację - oświadczył w poniedziałek w Kijowie specjalny koordynator Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Ilkka Kanerva.

Możemy mówić, że były to wybory umożliwiające swobodną rywalizację "i każdy miał możliwość głosowania na tego kandydata, którego wybrał" - powiedział Ilkka Kanerva na konferencji prasowej. - Bez wątpienia wszystko zostanie rozstrzygnięte w drugiej turze – dodał.

Zagraniczni obserwatorzy: wybory na Ukrainie odbyły się zgodnie z prawem

W konferencji uczestniczyli obserwatorzy Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE, Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Zgromadzenia Parlamentarnego NATO oraz Parlamentu Europejskiego.

Wołodymyr Zełenski triumfuje w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie Telewizyjny komik... czytaj dalej »



Przedstawiciele misji obserwacyjnych tych instytucji oświadczyli, że uznają, iż wybory na Ukrainie odbyły się w zgodzie z prawem.



Poseł Michał Szczerba (Platforma Obywatelska), który podczas wyborów kierował delegacją obserwatorów Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, podkreślił, że ich przebieg monitorowało blisko tysiąc osób, w tym ok. 150 parlamentarzystów.



- To pokazuje, jak ważne były te wybory, jak ważna była ta pierwsza tura. Stanowisko nasze wspólne, wszystkich organizacji, jest jednolite. Były to wybory, które zapewniały konkurencję, z szeroką możliwością wyboru oraz z bardzo wysoką frekwencją wyborczą – powiedział. - Jesteśmy przed drugą turą. Polscy parlamentarzyści, pracujący w zgromadzeniach parlamentarnych, będą tu 21 kwietnia (podczas drugiej tury wyborów - red.) – dodał Szczerba.

Wysoka frekwencja

Szef delegacji obserwatorów Parlamentu Europejskiego, eurodeputowany PO Dariusz Rosati także oświadczył, że wybory były wolne i demokratyczne.

"Każdy rezultat wyborów ukraińskich będzie tak czy inaczej zły dla Rosji" Rozczarowanie... czytaj dalej »



- Z naszej obserwacji wynika, że nie dochodziło do zakłóceń procesu wyborczego na większą skalę. Była bardzo wysoka frekwencja, ponad 65 procent według wstępnych danych, a wyniki są takie, że pierwszą rundę wygrał kandydat bez doświadczenia w polityce, jest aktorem serialowym, co może być interpretowane jako zmęczenie ukraińskiego społeczeństwa klasą polityczną, która widocznie nie spełnia oczekiwań – powiedział Rosati w rozmowie z dziennikarzami.

Pierwsza runda dla komika



Zgodnie z danymi Centralnej Komisji Wyborczej w Kijowie, która podliczyła dotąd dane z ponad 92,8 proc. protokołów z komisji, do II tury przechodzą komik Wołodymyr Zełenski i urzędujący prezydent Petro Poroszenko, przy czym na Zełenskiego oddano 30,24 proc. spośród policzonych głosów, a na Poroszenkę 15,95 proc. Była premier Julia Tymoszenko uzyskała 13,39 proc. poparcia.

0 Białoruś/Eksperci: wynik wyborów nie wpłynie znacząco na relacje z Ukrainą 3 18:36:22 5 minute(s) PAP_NEWSML_ZAGR 1 Izrael/ Prezydent Brazylii odwiedził Ścianę Płaczu wraz z premierem Netanjahu 5 18:33:03 8 minute(s) PAP_NEWSML_ZAGR Wróbel R. 0 Rosja/W ocenie wyborów prezydenckich na Ukrainie dominuje niepewność 3 18:28:15 13 minute(s) PAP_NEWSML_ZAGR 1 Meksyk/ Prezydent: pomożemy ograniczyć migrację, ale trzeba zająć się przyczynami 5 18:19:22 22 minute(s) PAP_NEWSML_ZAGR Wróbel R. 0 Ukraina w ogniu krytyki w PE z powodu wykorzystywania luki w przepisach UE 5 18:15:27 26 minute(s) PAP_NEWSML_ZAGR 1 Ukraina/ OBWE: wybory prezydenckie były wolne (opis) 3 17:58:11 43 minute(s) PAP_NEWSML_ZAGR Wróbel R. 0 Litwa/ Szefowie MSZ państw Europy Środkowej i Północnej za koordynacją działań wobec Chin 5 17:27:19 74 minute(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Szef frakcji EKR Ryszard Legutko inauguruje kampanię do europarlamentu 5 17:11:15 2 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Węgry/ Prasa: Orban wyśle listy Węgrom spoza UE przed wyborami do PE 5 16:58:17 2 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ OBWE: wybory prezydenckie były wolne (krótka) 3 16:50:34 2 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 1 Komentatorzy: Erdogan poniósł jedną z największych porażek w karierze 2 16:29:44 2 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Wróbel R. 0 BiH/ W Banja Luce kontrowersyjna komisja ds. zbrodni w Srebrenicy 5 16:26:08 2 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR A.Sobolewski 0 Euro w EBC: 1,1236 USD i 124,68 JPY 5 16:07:16 3 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Indeks PMI w przemyśle USA w marcu wyniósł 52,4 pkt. - Markit 5 15:48:09 3 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Kraje UE zatwierdziły porozumienie ws. wzmocnienia Frontexu; KE zadowolona 3 15:38:59 3 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Chiny/ Strażacy starają się opanować pożar lasu, który zabił 30 osób (opis2) 3 15:16:58 3 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Więsyk 0 Czechy/ Z powodu molestowania ksiądz bez prawa do sprawowania posługi 5 15:15:40 3 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 1 NATO/ Stoltenberg: Rosja cały czas łamie traktat INF; czas się kończy (opis) 3 14:56:10 4 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Wróbel R. 0 Węgry/ Sondaż: 14 mandatów dla koalicji rządzącej w wyborach do PE 5 14:55:15 4 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Niemcy/ Strajkują pracownicy komunikacji miejskiej w Berlinie 5 14:39:06 4 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 1 Portugalia/ Rozpoczął się proces dżihadysty powiązanego z Państwem Islamskim 5 14:14:35 4 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Wróbel R. 0 W środę unijni komisarze będą dyskutowali o praworządności w UE 3 13:53:42 5 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Wróbel R. 1 Turcja/ AKP zapowiada złożenie odwołań od wyników wyborów w Ankarze 5 13:49:36 5 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Wróbel R. 1 Szef NATO zapowiada wizyty w portach Morza Czarnego (krótka2) 3 13:41:40 5 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Wróbel R. 0 Stoltenberg: Rosja cały czas łamie traktat INF; czas się kończy (krótka) 3 13:35:59 5 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tomaszewski M. 0 Hiszpania/ Strajk madryckiego metra w związku z azbestozą u pracowników 5 13:31:48 5 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 "WP": zabójcy Chaszodżdżiego szkolili się w USA 5 13:20:03 5 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tomaszewski M. 0 Chiny/ 26 osób zginęło podczas walki z pożarem lasu (opis) 3 13:18:11 5 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Rosja/ Kreml wstrzymuje się z oceną wyborów na Ukrainie do drugiej tury 3 12:57:09 6 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Izrael/ Niezależna organizacja: boty promują premiera Netanjahu przed wyborami 5 12:26:56 6 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Czechy/ Nowe zasady w kantorach 5 12:19:11 6 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 "NYT": Rosja zleciła zabicie Ukraińców, którzy podczas wojny w 2008 roku pomagali Gruzji (korekta) 5 12:09:57 7 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 "NYT": Rosja zleciła zabicie Ukraińców, którzy podczas wojny w 2008 roku pomagali Gruzji 5 11:52:00 7 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tomaszewski M. 0 Francja/ Pięć osób zmarło najpewniej wskutek zatrucia pokarmowego 5 11:47:08 7 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ Do portu w Odessie wpłynęła kanadyjska fregata Toronto 5 11:36:01 7 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tomaszewski M. 0 Nowy Jork/ Polak wśród finalistów konkursu Metropolitan Opera 5 11:33:50 7 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ CKW: wybory prezydenta bez systematycznych naruszeń 3 11:26:21 7 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Rosja/ Media: Gazprom zmienia koncepcję zakładów LNG nad Bałtykiem 5 11:14:50 7 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Chiny/ 24 strażaków zginęło w walce z pożarem lasu (krótka) 3 11:12:29 7 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Stopa bezrobocia w eurolandzie w II 7,8 proc., oczekiwano 7,8 proc. 5 11:03:34 8 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ceny konsumpcyjne w strefie euro w III wzrosły o 1,4 proc. rdr - Eurostat 5 11:02:24 8 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Francja/ Media i politycy opozycji krytykują "miniprzetasowania" w rządzie 5 10:53:31 8 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 USA/ Prasa: wyborcy na Ukrainie zmęczeni brakiem zmian i politykami 5 10:39:25 8 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tręda 0 Ukraina/ Ekspert: Poroszenko ma szanse na zwycięstwo; musi zawrzeć umowę ze społeczeństwem 2 10:16:08 8 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 USA/ Prasa o wyborach na Słowacji: nadzieja dla sił liberalnych w regionie 5 09:51:51 9 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Rosja/ Prasa: zwycięstwo Poroszenki wciąż możliwe i niekorzystne dla Rosji 5 09:51:33 9 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tręda 0 Kambodża/ Generał aresztowany za krytykowanie premiera w internecie 5 09:25:22 9 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tomaszewski M. 0 Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w III wyniósł 47,5 pkt. - Markit 5 09:19:49 9 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Nepal/ MSW: 27 zabitych, ponad 600 rannych w wyniku burzy na południu 5 09:00:45 10 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Chiny/ Siedmiu zabitych po eksplozji w fabryce w prowincji Jiangsu 5 08:44:37 10 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ Po opracowaniu 50 proc. protokołów: Zełenski - 30,2 proc.; Poroszenko - 16,64 (opis) 3 08:04:29 11 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Japonia/ Nowa era panowania cesarza zostanie nazwana Reiwa 5 07:58:46 11 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ Po opracowaniu ok. 45 proc. protokołów: Zełenski - 30,16 proc.; Poroszenko - 16,69 (krótka) 3 07:19:15 11 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Malezja/ Wietnamka przyznała się do udziału w ataku na Kim Dzong Nama 5 06:39:36 12 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tomaszewski M. 0 Oprocentowanie depozytów - LIBID 8 06:35:34 12 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Oprocentowanie depozytów - LIBID 8 06:34:50 12 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR 8 06:34:08 12 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Peru/ Co najmniej 20 ofiar śmiertelnych pożaru autobusu 5 06:00:21 13 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tręda 0 Algieria/ Media: Buteflika może we wtorek ogłosić swoją rezygnację 3 04:09:43 15 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 USA/ Śmigłowiec wojskowy rozbił się w Arizonie, zginęło dwóch pilotów 5 03:47:25 15 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Niemcy/ Szefowa CDU: Rosja próbuje destabilizować UE 5 02:54:52 16 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tomaszewski M. 0 Turcja/ Erdogan: po wyborach AKP kontroluje 16 głównych ośrodków miejskich 3 02:21:07 16 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Niemcy/ Jedna z najbogatszych Rosjanek zginęła w wypadku lotniczym w pobliżu Frankfurtu 5 00:26:02 18 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ CKW: 63,5 proc. frekwencji w wyborach prezydenckich 3 31.03 23:51:43 19 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Papież: w niektórych krajach rządy mogą odebrać katolikom wolność sumienia (opis) 3 31.03 22:55:41 20 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tomaszewski M. 0 Papież: w niektórych krajach rządy mogą odebrać katolikom wolność sumienia (krótka) 3 31.03 22:30:08 20 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Turcja/ Erdogan o wyborach: straciliśmy pewne miasta; skupimy się na gospodarce 3 31.03 22:24:21 20 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ Poroszenko chce debat z Zełenskim przed II turą wyborów prezydenckich 3 31.03 22:10:34 21 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Algieria/ Prezydent Buteflika powołał nowy rząd tymczasowy 5 31.03 21:56:53 21 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Rosja/ Szef Gazpromu: Nord Stream 2 powstanie w 2019 roku 5 31.03 21:52:53 21 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Francja/ Amelie de Montchalin nową minister ds. europejskich 5 31.03 21:39:59 21 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Papież Franciszek powrócił z Maroka 3 31.03 21:23:56 21 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ Zełenski wygrywa I turę wyborów prezydenckich; w II turze spotka się z Poroszenką (opis) 3 31.03 21:13:58 21 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Papież dla TV La Sexta: migrantów trzeba przyjmować i integrować 5 31.03 20:59:38 22 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Liga Państw Arabskich potępiła decyzję USA w sprawie Wzgórz Golan 5 31.03 20:49:02 22 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Włochy/ Minister Tria: idziemy w kierunku zerowego wzrostu gospodarczego 5 31.03 20:34:07 22 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Turcja/ TV: kandydat opozycji prowadzi w wyborach burmistrza Ankary (opis) 3 31.03 20:29:56 22 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ Poroszenko: w drugiej turze obronimy wynik wyborów prezydenckich (krótka4) 3 31.03 20:08:36 23 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ Zełenski o swoim sondażowym wyniku wyborczym: krok ku zwycięstwu (krótka3) 3 31.03 19:58:09 23 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ Tymoszenko: sondaże nie odpowiadają rzeczywistości (krótka2) 3 31.03 19:40:48 23 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 W. Brytania/ Cztery osoby ranne w atakach nożownika w Londynie 5 31.03 19:35:53 23 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Turcja/ TV: kandydat opozycji prowadzi w wyborach burmistrza Ankary (krótka) 3 31.03 19:16:21 23 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ Zełenski wygrywa I turę wyborów prezydenckich; w II turze spotka się z Poroszenką (krótka) 3 31.03 19:13:13 23 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Exit poll: Wołodymyr Zełenski wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie; w drugiej turze zmierzy się z ubiegającym się o reelekcję prezydentem Petrem Poroszenką. (PAP) 1 31.03 19:01:21 24 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Brazylia otwiera w Jerozolimie biuro dyplomatyczne 5 31.03 18:36:12 24 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Rząd w Tajpej potępił działania chińskich myśliwców nad Cieśniną Tajwańską 5 31.03 18:27:12 24 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Turcja/ Zakończyły się wybory samorządowe 3 31.03 18:21:20 24 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 UE/ Tusk pogratulował Czaputovej zwycięstwa w wyborach prezydenckich na Słowacji 5 31.03 18:15:45 24 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Chiny/ Rząd będzie dalej wstrzymywał dodatkowe cła na samochody z USA 5 31.03 17:53:10 25 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Hiszpania/ W Madrycie wielotysięczny protest mieszkańców terenów wiejskich 5 31.03 17:35:04 25 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Maroko/ Wizyta papieża pod znakiem braterstwa i dialogu międzyreligijnego 3 31.03 17:27:31 25 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Włochy/ Marsz w Weronie na zakończenie kongresu rodzin 5 31.03 17:16:09 25 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Izrael otworzył dwa przejścia graniczne ze Strefą Gazy 5 31.03 16:42:48 26 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Belgia/ Osiem tysięcy uczestników marszu dla klimatu w Brukseli 5 31.03 16:12:00 26 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Kuwał P. 0 Ukraina/ Prawie 45 proc. uprawnionych oddało już swój głos w wyborach prezydenckich 3 31.03 15:19:33 27 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Na szczycie Ligi Państw Arabskich sprzeciw wobec decyzji USA w sprawie Wzgórz Golan 5 31.03 15:14:01 27 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tręda 0 Turcja/ Strzały w lokalu wyborczym na wschodzie, dwie osoby nie żyją 5 31.03 13:54:21 29 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Słowacja/ Oficjalne wyniki: Czaputova wygrała wybory prezydenckie (opis) 3 31.03 13:25:06 29 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Maroko/Polski franciszkanin: papież jest serdecznie przyjmowany 2 31.03 13:04:22 30 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tręda 0 Maroko/ Papież: chrześcijanie dają tu świadectwo Ewangelii miłosierdzia 3 31.03 13:01:48 30 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tręda 0 Słowacja/ Zuzana Czaputova pierwszą kobietą prezydentem (sylwetka) 3 31.03 12:56:59 30 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Maroko/ Papież do chrześcijan: dialog i współpraca w imię braterstwa 3 31.03 12:49:12 30 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tręda 0 W Turcji trwają wybory samorządowe 3 31.03 12:29:30 30 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ Poroszenko: wybory prezydenckie etapem na drodze do UE i NATO 3 31.03 12:17:06 30 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Słowacja/ Oficjalne wyniki: Czaputova wygrała wybory prezydenckie (krótka) 3 31.03 12:14:24 30 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ Wybory prezydenckie: ponad 16 proc. frekwencji do godz. 11 3 31.03 11:47:17 31 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Prezydent Brazylii rozpoczął wizytę w Izraelu 5 31.03 11:31:20 31 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ Zełenski: rozpoczyna się życie bez korupcji 3 31.03 11:06:37 32 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ Julia Tymoszenko oddała głos w wyborach prezydenckich 3 31.03 10:44:08 32 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Bangladesz/ Zatrzymano właścicieli wieżowca, gdzie w pożarze zginęło 26 osób 5 31.03 10:20:27 32 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tręda 0 Pjongjang: atak na ambasadę KRLD w Madrycie to "poważny atak terrorystyczny" 5 31.03 09:40:44 33 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR Tręda 0 Maroko/ Drugi dzień wizyty papieża pod znakiem spotkań z chrześcijanami 3 31.03 08:01:32 35 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Ukraina/ Rozpoczęły się wybory prezydenckie 3 31.03 07:31:24 35 hour(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Słowacja/ Nieoficjalnie: Czaputova wygrała wybory prezydenckie (opis) 3 31.03 03:58:35 2 day(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Izrael/ Ze Strefy Gazy wystrzelono pięć rakiet, nie ma szkód ani ofiar 5 31.03 03:29:07 2 day(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 W.Brytania/ Rząd uruchomił system rejestracji obywateli UE 5 31.03 03:13:15 2 day(s) PAP_NEWSML_ZAGR A.Sobolewski 0 Słowacja/ Według nieoficjalnych wyników Czaputova wygrała wybory prezydenckie (krótka4) 5 31.03 03:03:59 2 day(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Zuzana Czaputova wygrała wybory prezydenckie na Słowacji. Będzie pierwszą kobietą prezydentem w tym kraju. (PAP) 1 31.03 00:41:55 2 day(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Słowacja/ Szefczovicz uznał swoją porażkę i pogratulował Czaputovej (krótka3) 3 31.03 00:01:01 2 day(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Słowacja/ Nieoficjalnie: wybory prezydenckie wygrała Czaputova (krótka2) 3 30.03 23:34:12 2 day(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Słowacja/ Prognoza wyborcza: Czaputova zwycięża w II turze wyborów prezydenckich (krótka) 3 30.03 22:12:10 2 day(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Algieria/ Armia ponownie wzywa do usunięcia Butefliki z urzędu 5 30.03 21:37:59 2 day(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Wenezuela/ Policja użyła gazu łzawiącego, by rozpędzić demonstrantów 5 30.03 21:11:53 2 day(s) PAP_NEWSML_ZAGR 0 Francja/ MSW: 33,7 tys. ludzi w protestach "żółtych kamizelek" 3 30.03 20:33:30 2 day(s) PAP_NEWSML_ZAGR 1 Maroko/ Papież: los migrantów jest "raną wołającą do nieba" 3 30.03 20:18:18 2 day(s) PAP_NEWSML_ZAGR Wróbel R. 0 Egipt/ 18 osób skazano na dożywocie za powiązania z IS 5 30.03 19:40:26 2 day(s) PAP_NEWSML_ZAGR