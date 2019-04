Chciał wyjścia z Unii, teraz chce dostać się do europarlamentu. Partia Brexitu prowadzi w sondażu

Kaczyński: nasz plan to, by w sercu Europy uzyskać europejski...

Kaczyński: nasz plan to, by w sercu Europy uzyskać...

16.03 | Naszym planem, naszym programem jest to, by w sercu Europy uzyskać europejski poziom życia dla Polaków, to jest nasza europejskość; składają się na to m.in. płace i wysokość świadczeń społecznych - mówił w sobotę w Katowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński.

