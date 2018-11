Muzułmanki, rdzenne Amerykanki i jawny homoseksualista. Historyczne wybory

Wybory w Stanach Zjednoczonych zdominowały przełomowe kampanie kandydatów, którzy chcą zmienić oblicze Kongresu. Już według częściowych wyników dostała się do niego rekordowa liczba co najmniej 113 kobiet, o sześć więcej niż wynosił dotychczasowy rekord.

Także rdzenni Amerykanie, muzułmanie, imigranci i kandydaci środowisk LGBTQ zapisali się w historii.

Oto niektóre z tych osób.

Zwycięstwo Alexandrii Ocasio-Cortez w czerwcowych prawyborach demokratów zaskoczyło Waszyngton i Partię Demokratyczną. Pokonała wówczas dwukrotnie starszego kongresmena Joe Crowleya, prowadząc kampanię pod hasłem: "Nie przewiduje się, by kobiety takie jak ja kandydowały".

Teraz Ocasio-Cortez, która jeszcze rok wcześniej dorabiała za ladą w manhattańskim barze, wyraźnie wygrała z republikańskim kandydatem Anthonym Pappasem.

Tym samym polityczka określana jako "wschodząca gwiazda demokratów" zostanie najmłodszą wybraną do Kongresu kobietą w historii USA. Ma 29 lat. Dotychczasowa rekordzistka, Elise Stefanik, została wybrana do Kongresu cztery lata temu w wieku 30 lat.

Dorastająca w społeczności robotniczej Ocasio-Cortez jest córką imigrantki z Portoryko i urodzonego na nowojorskim Bronksie ojca.

Źródło: Justin Lane/EPA/PAP Alexandria Ocasio-Cortez

Urodzona w Chicago demokratka Ayanna Pressley to pierwsza czarnoskóra kobieta w bostońskiej Radzie Miasta, gdzie sprawuje mandat od 2009 roku. Teraz ponownie przeszła do historii jako pierwsza Afroamerykanka w Izbie Reprezentantów ze stanu Massachusetts, pokonując w prawyborach sprawującego obecnie ten urząd demokratę Michaela Capuano. W wyborach nie miała przeciwnika republikanina.

- Nasze czasy wymagały więcej od naszych przywódców i od naszej partii. Te czasy wymagały odważnego, bezkompromisowego i nieustraszonego podejścia do rządów. Nie wystarczy jedynie widzieć demokratów z powrotem u władzy, ważne, kim ci demokraci są - podkreślała podczas zwycięskiej mowy po wrześniowych prawyborach.

W swoim przemówieniu skrytykowała wówczas Donalda Trumpa, nazywając go "rasistą, mizoginem i doszczętnie pozbawionym empatii człowiekiem". Pressley wspierała też potępianą przez prezydenta USA akcję "Take a knee" ("Uklęknij "- red.). W Stanach Zjednoczonych decyzja zawodników futbolu amerykańskiego o klęknięciu w czasie odgrywania hymnu była wyrazem sprzeciwu przeciwko policyjnej brutalności wobec czarnoskórych obywateli USA, a także przeciwko prezydentowi, który ostro reagował na działania sportowców. Razem ze sportowcami zaczęli klękać aktywiści, politycy i zwykli Amerykanie.

Źródło: CJ GUNTHER/EPA/PAP Ayanna Pressley

Demokratka Rashida Tlaib w swoim wyścigu o reprezentowanie 13. okręgu w Michigan nie miała sobie równych, uzyskując poparcie blisko 85 proc. wyborców. Tym samym stała się pierwszą amerykańską kongresmenką pochodzenia palestyńskiego, a także jedną z dwóch muzułmanek wybranych we wtorkowych wyborach.

Polityk Partii Demokratycznej w swojej kampanii popierała wprowadzenie publicznej służby zdrowia (Medicare for All) oraz minimalnej stawki za godzinę pracy w wysokości 15 dolarów. Domagała się także likwidacji federalnej Agencji do spraw Imigracji i Ceł (Immigration and Customs Enforcement - ICE).

Jak przypomina brytyjski "Guardian", o 42-latce z Detroit było głośno w 2016 roku, kiedy została wyprowadzona przez służby z wiecu Donalda Trumpa. Tlaib podczas jego przemówienia miała krzyczeć do ówczesnego kandydata na prezydenta i pytać, czy kiedykolwiek czytał konstytucję.

Źródło: Shutterstock Rashida Tlaib

Uchodźczyni Ilhan Omar została pierwszą amerykańską kongresmenką pochodzenia somalijskiego. Urodziła się w Mogadiszu, wychowała w mniejszym somalijskim mieście Baydhabo, a w 1995 roku wyemigrowała z rodziną do USA.

W kampanii 36-latka postulowała m.in. dofinansowanie kosztów studiów wyższych dla studentów z biedniejszych rodzin oraz minimalną stawkę za godzinę pracy na poziomie 15 dolarów.

Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Ilhan Omar

Nowy gubernator Kolorado, Jared Polis z Partii Demokratycznej, jest z kolei jawnym gejem, ojcem dwójki dzieci, które wychowuje ze swoim partnerem Marlonem Reisem.

Lewicowy działacz jest zwolennikiem finansowanego z podatków systemu podstawowej opieki zdrowotnej, zniesienia kary śmierci, dostępu do całodniowej edukacji przedszkolnej, a także zaostrzenia prawa regulującego dostęp do broni. Polis, który ogłosił zwycięstwo późnym wieczorem we wtorek, od dawna wypowiadał się również za legalizacją marihuany.

"Dziś wieczorem potwierdziliśmy, co czyni ​​Kolorado tak niesamowitym stanem. Tutaj śnimy, zdobywamy się na odwagę i działamy. Tworzymy wielkie idee i pracujemy od świtu do nocy, aby uczynić je rzeczywistością. Widzimy najwyższe szczyty i zdobywamy je. Stawiamy czoła trudnym decyzjom i znajdujemy rozwiązania" - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Tonight, we reaffirm what makes Colorado the amazing state that it is.



Here, we dream, we dare, and we do. We embrace big ideas and we work sun-up to sundown to make them realities. We see the highest mountains and we climb them. We face the tough decisions and we solve them. pic.twitter.com/s5TgypKQs5