Trwają wybory do europarlamentu. W sobotę głosują Malta, Łotwa i Słowacja

W sobotę trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. W tym dniu głosują obywatele Malty, Słowacji oraz Łotwy. W niedzielę wybory odbędą się m.in. w Polsce, gdzie obecnie trwa cisza wyborcza.

Pierwsze informacje i pierwsze sondaże. Wieczór wyborczy w TVN24 i tvn24.pl W niedzielę 26... czytaj dalej » W sobotę od rana trwa głosowanie w eurowyborach między innymi na Łotwie. Łotysze wybierają swoich ośmiu przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7 czasu lokalnego (godzinie 6 w Polsce) i zostaną zamknięte o godzinie 20 (godzinie 19 w Polsce).

Niektórzy zagłosowali już wcześniej w dniach 22-24 maja. Jak podała Centralna Komisja Wyborcza, w przedterminowych wyborach udział wzięło ponad 157 tysięcy osób, czyli nieco ponad 11 proc. z ponad 1,4 miliona uprawnionych do głosowania.

Malta

Również na Malcie rozpoczęły się w sobotę wybory do Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcy Malty wybiorą sześciu eurodeputowanych.



W marcu zeszłego roku na Malcie uchwalono przepisy przyznające prawo do głosowania osobom, które ukończyły 16 lat, więc będzie to pierwsze ogólnokrajowe głosowanie, w którym udział wezmą osoby, które ukończyły 16 lat.

Słowacja

Także na Słowacji w sobotę rozpoczęły się wybory do europarlamentu, w których uczestniczy 336 kandydatów z 31 podmiotów politycznych. Słowacy mają do obsadzenia 14 mandatów.

W niedzielę po godzinie 23 główne słowackie stacje telewizyjne organizują specjalne programy wyborcze. Agencja TASR przewiduje, że oficjalne wyniki mogą zostać podane przez Urząd Statystyczny w poniedziałek o godzinie 7.30.

Trwa cisza wyborcza

Jak znaleźć swój lokal wyborczy? Co jest "iksem"? Czy można zabrać kartę do domu? Wyborca, który... czytaj dalej » W niedzielę 26 maja Polacy w 13 okręgach wyborczych wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Wybory odbędą się w godzinach od 7 do 21.

Oficjalne wyniki polskich wyborów do Parlamentu Europejskiego powinniśmy poznać w poniedziałek późnym wieczorem lub we wtorek.

W nocy z piątku na sobotę o północy, na 24 godziny przed dniem głosowania, rozpoczęła się cisza wyborcza. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się o godzinie 21 w niedzielę.

Głosowanie może zostać przedłużone w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, czyli na przykład powodzi, zalania lokalu wyborczego, katastrofy budowlanej, komunikacyjnej czy konieczności dodrukowania kart do głosowania. Chodzi o przeszkody, które utrudniają bądź paraliżują pracę obwodowej komisji wyborczej i wykluczają lub w poważnym stopniu ograniczają dotarcie wyborców do lokalu wyborczego.

Naruszenie ciszy wyborczej

Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Jak wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Agitować nie wolno także w internecie.

Komisja podkreśla, że zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym polegająca między innymi na eksponowaniu symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna. Najwyższa grzywna: od 500 tysięcy złotych do 1 miliona złotych grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania. Można natomiast zachęcać do pójścia do urn wyborczych.

PKW zaznacza jednocześnie, że o tym, czy coś stanowi złamanie zakazu agitacji wyborczej, mogą decydować tylko organy ścigania i sądy, a wyborca, który uzna, że naruszono ciszę wyborczą, powinien to zgłosić bezpośrednio policji lub do prokuratury.

Mandaty dla krajów członkowskich

Obecnie w skład Parlamentu Europejskiego wchodzi 751 posłów ze wszystkich 28 państw członkowskich. Liczba mandatów przypadających na każdy kraj jest w przybliżeniu proporcjonalna do jego ludności, przy czym żaden kraj nie może mieć mniej niż sześciu, a więcej niż 96 europosłów.

Polskę w obecnej kadencji reprezentuje 51 deputowanych. Dopóki Wielka Brytania pozostaje w Unii Europejskiej, liczba mandatów w nadchodzącej kadencji (2019-2024) nie ulegnie żadnym zmianom.

Daty wyborów do Parlamentu Europejskiego