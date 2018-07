Macron bierze winę na siebie i mówi o "zdradzie" współpracownika

Prezydent Francji Emmanuel Macron wziął na siebie pełną odpowiedzialność w sprawie swojego współpracownika, Alexandre'a Benalli - poinformowała agencja AFP. Mężczyzna na demonstracji 1 maja pobił parę młodych manifestantów.

"Jedynym odpowiedzialnym jestem ja i tylko ja" - miał według AFP powiedzieć we wtorek wieczorem Macron podczas spotkania z parlamentarzystami z jego partii i ministrami. Agencja cytuje wypowiedź prezydenta, powołując się na relację deputowanych.



Macron powiedział, że uważa to, co zrobił Benalla, za zdradę. Przyznał, że dotychczas miał do niego pełne zaufanie.

Źródło: PAP/EPA / LUDOVIC MARIN Macron ma problemy przez współpracownika (na zdjęciu po prawej)

Kompromitujące nagranie

Narada u Macrona po aferze z udziałem jego byłego ochroniarza Prezydent Francji... czytaj dalej » Alexandre Benalla, bliski współpracownik Macrona, odpowiedzialny między innymi za ochronę prezydenta, jest oskarżony o pobicie jednego z uczestników demonstracji, która odbyła się pierwszego maja.

W minioną środę dziennik "Le Monde" opublikował nagranie wideo, na którym widać jak mężczyzna w hełmie policyjnym wyciąga z tłumu i szarpie młodą kobietę, a następnie bije leżącego mężczyznę. Został on zidentyfikowany jako Benalla.



Początkowo Benalla został zawieszony w pełnieniu obowiązków na 15 dni, po czym pozwolono mu na powrót do pracy. Jednak pod wpływem nacisków opinii publicznej Pałac Elizejski ogłosił w piątek, że zamierza go zwolnić. Tego dnia trafił też do aresztu tymczasowego.



W związku ze sprawą, która już oceniana jest jako najpoważniejszy dotąd kryzys w prezydenturze Emmanuela Macrona, zatrzymano trzech policjantów, którzy mieli wydobyć nagranie z zajścia z monitoringu miejskiego Paryża i przekazać go Benalli.

Często brał udział w akcjach z policjantami

Przesłuchiwany w sprawie Benalli przed komisją praw Zgromadzenia Narodowego, niższej izby parlamentu, minister spraw wewnętrznych Francji Gerard Collomb zaprzeczał, by wychodzące na światło dzienne informacje na temat współpracownika prezydenta Emmanuela Macrona świadczyły o tym, że powierzono mu misję zorganizowania nowej służby ochrony szefa państwa.



Reuters: Macron zmienia zdanie po krytyce. Zwalnia ochroniarza, który bił studenta Francuski... czytaj dalej » Przed komisją parlamentarną minister Collomb wspominał o nadzwyczajnej agresji podczas pierwszomajowej manifestacji, której uczestnicy - jak mówił - niszczyli własność prywatną i dążyli do starcia z policją. Szef MSW starał się przekonać, że w kwestii Benalli jego resort działał bez zarzutu.



Od momentu ujawnienia afery przedstawiciele policji, w tym również komisarze, mówią, że Benalla często uczestniczył w operacjach utrzymania porządku podczas manifestacji, nosił opaskę policyjną i wydawał rozkazy stróżom prawa, którzy podporządkowywali mu się jako urzędnikowi Pałacu Elizejskiego.



Parlament wszczął dochodzenie w sprawie incydentu, kary wymierzonej Benalli oraz działań władz, które zwlekały ze zgłoszeniem sprawy organom sądowym. Wstępne postępowanie wszczęła też paryska prokuratura w sprawie "użycia przemocy przez osobę pełniącą służbę publiczną", "nadużycia stanowiska" i "bezprawnego użycia symboli zarezerwowanych dla władz publicznych".

Źródło: PAP/EPA/ETIENNE LAURENT Benalla i Macron