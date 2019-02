"WSJ": jest harmonogram wyjścia USA z Syrii, brak planu ochrony sojuszników

Foto: US Department of Defence Video: 2014 Cable News Network Inc. All rights reserved

Amerykanie w Al-Kaidzie

13.01 | Już nawet stu Amerykanów - w tym byli żołnierze - może brać obecnie udział w szkoleniach prowadzonych na terenie Syrii przez terrorystów z Al-Kaidy. Agencje wywiadowcze ze Stanów Zjednoczonych martwią się, że za jakiś czas wrócą do krajów zachodnich i będą organizować zamachy. Jeden z byłych żołnierzy amerykańskiej armii, który dołączył do rebeliantów w Syrii, to widoczny na tym nagraniu Eric Harroun. Razem z bojownikami świętuje zestrzelenie samolotu wojskowego sił reżimowych Baszara al Asada. Samo zaangażowanie około setki Amerykanów w walkach na ziemiach syryjskich to nie jedyne zmartwienie CIA. Pojawiają się pierwsze informacje o planach wykorzystania przeszkolonych - oddanych sprawie A-Kaidy - Europejczyków i obywatelach Stanów Zjednoczonych. Legalne dokumenty i nienaganna przeszłość wielu z nich może utrudnić służbom bezpieczeństwa wykrycie zagrożenia.

