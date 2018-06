"WSJ": Putin szuka kontaktu z Trumpem przez Austrię

Prezydent Rosji Władimir Putin poprosił kanclerza Austrii Sebastiana Kurza, aby w Wiedniu mogło zostać zorganizowane latem jego spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem - podał dziennik "Wall Street Journal".

Amerykańska gazeta, powołując się na wysokiego rangą europejskiego urzędnika, informuje, że Putin prośbę tę przedstawił we wtorek w czasie swojej wizyty w austriackiej stolicy. Kurz zgodził się i obiecał, że skontaktuje się z Trumpem. - Biały Dom wie o propozycji i ją rozważa - twierdzi rozmówca "WSJ".

Potencjalne trzecie spotkanie

Putin: do innych krajów powoli dociera potrzeba współpracy z nami Prezydent... czytaj dalej » Agencja RIA-Nowosti podała w piątek, cytując źródło w rosyjskiej dyplomacji, że przedstawiciele władz Rosji i USA prowadzą rozmowy na temat ewentualnego spotkania przywódców obu krajów. - Myślimy o szczycie prezydentów i w rozmowach z amerykańskimi partnerami pojawia się ten temat. Ale nie poczyniono jeszcze żadnych ustaleń - powiedziało źródło agencji.



- Prośba Putina sugeruje, że do rosyjsko-amerykańskiego szczytu może dojść szybciej, niż spodziewano się jeszcze kilka tygodni temu - czytamy w "WSJ". Według źródeł dziennika w Rosji i USA, "zarówno Putin, jak i Trump, chcą spotkania". - Ale Putin powiedział Kurzowi w tym tygodniu, że nie chce, by doszło do niego w stolicy USA i wolałby neutralne miejsce - twierdzi z kolei rozmówca dziennika z Europy.



Rosyjski prezydent - czytamy w artykule - powiedział ponadto austriackiemu kanclerzowi, że jest gotów na rozmowy z Trumpem w czasie planowanej na lipiec podróży amerykańskiego prezydenta do Europy, gdy ma on udać się na szczyt NATO w Brukseli oraz pojechać do Wielkiej Brytanii.



"WSJ" stwierdza, że jeśli do rozmów dojdzie, to będą one toczyły się "między dwoma przywódcami, którzy nawzajem się podziwiają, lecz których kraje mają najgorsze stosunki od czasów zimnej wojny". Będzie to trzecie spotkanie twarzą w twarz Putina z Trumpem. Dotychczas rozmawiali dwukrotnie w kuluarach wielostronnych szczytów w ubiegłym roku - G20 w Niemczech i APEC w Wietnamie.