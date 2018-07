Najbardziej niebezpieczna "możliwość wpadnięcia w panikę"

Video: tvn24

Podróżnik o tajskiej mentalności w obliczu akcji ratunkowej

08.07 | Tajowie są bardziej odporni na stres. To jest inna mentalność, są pozytywnie nastawieni do życia - mówił w TVN24 Łukasz Nowak, podróżnik, nurek, który doskonale zna Tajlandię. Wskazywał, że to właśnie takie nastawienie pomogło chłopcom przetrwać ponad dwa tygodnie w jaskini. Zaznaczył też, że uwięziony z nimi trener "świetnie sobie poradził" z tą trudną sytuacją.

