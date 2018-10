WOŚP, Alicja Szatkowska i Forum Żydów Polskich z nagrodami Parlamentu Europejskiego





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Trzy organizacje z Polski zostały nagrodzone

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak oraz Alicja Szatkowska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych odebrali we wtorek w Brukseli Europejską Nagrodę Obywatelską Parlamentu Europejskiego. Wśród wyróżnionych znalazło się także Forum Żydów Polskich.

Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania Europejczyków za działalność na rzecz promowania wartości europejskich. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z Europejską Nagrodą Obywatelską Wielka Orkiestra... czytaj dalej »

Każdy deputowany PE ma prawo do nominowania jednego kandydata. Nagrodę przyznaje kapituła złożona z posłów do Parlamentu Europejskiego reprezentujących różne grupy polityczne.

Trzy organizacje z Polski nagrodzone

W tym roku wyróżnionych zostało 50 organizacji z całej Europy, w tym trzy z naszego kraju: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Alicja Szatkowska, prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Forum Żydów Polskich, za wyróżnienie którego podziękowała Monika Krawczyk.

- Nagroda Parlamentu Europejskiej potwierdza, że działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma ogromny sens, że jej wkład w budowanie europejskiej świadomości obywatelskiej został zauważany przez gremia, które tworzą wspólną Europę. Cieszymy się, że wpłynęliśmy na rozwój organizacji pozarządowych w Polsce, na rozwój prawa w tym zakresie, że wprowadziliśmy pewne zasady, które unormowały prace takich organizacji - oświadczył Owsiak.

Jak zaznaczył, otrzymanie nagrody potwierdza, że to, co robi WOŚP, nie jest chwilową fascynacją, ale dobrze zorganizowanym przedsięwzięciem, które funkcjonuje dzięki temu, że ludzie dobrej woli chcą pomagać. - To daje nam siłę do dalszego grania z furą przyjaciół do końca świata i jeden dzień dłużej - powiedział Owsiak.

"PE zwrócił uwagę na kogoś, kto działa w tak małym miasteczku"

Druga z wyróżnionych osób prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Alicja Szatkowska mówiła, że nagroda to ukoronowanie jej 25-letniej działalności. Donald Tusk i Jerzy Owsiak wśród laureatów prestiżowej nagrody polonijnej Przewodniczący... czytaj dalej »

- Nie przypuszczałam nigdy, że Parlament Europejski zwróci uwagę na kogoś, kto działa w tak małym miasteczku. To mnie też motywuje, ale nie tylko mnie. To jest nagroda dla wszystkich tych, z którymi od 25 lat współpracuję. To jest nagroda dla młodzieży, która przełamuje wszystkie swoje problemy, która walczy o to, żeby być wszędzie, jak każdy pełnosprawny obywatel. To jest nagroda dla moich terapeutów, dla każdego z pracowników, którzy realizują te marzenia - mówiła.

Stowarzyszenie, którym kieruje, prowadzi m.in. ośrodek rehabilitacyjny, przedszkole integracyjne, a także klasy na poziomie szkoły podstawowej. Jego działalność w sposób niezwykle istotny wpłynęła na zmianę obrazu osoby niepełnosprawnej w lokalnej społeczności - czytamy na stronie internetowej organizacji.

Nagrodzeni Polacy

Co roku spośród kandydatów zgłaszanych przez europosłów z poszczególnych krajów Kapituła Nagrody, w której skład wchodzą przewodniczący i czterech wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, dwóch byłych przewodniczących PE oraz dwie powszechnie znane postaci, wybiera 50 laureatów z całej Unii Europejskiej.

W poprzednich latach nagrodę otrzymali między innymi: Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Polska Akcja Humanitarna, Organizacja Narodów i Ludów Niereprezentowanych, Inicjatywa Wolna Białoruś, Fundacja Świętego Mikołaja, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie Wiosna, prof. Anna Wolff-Powęska, Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji.