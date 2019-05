"Dziękuję prezydentowi Zełenskiemu!". Saakaszwili odzyskał ukraińskie obywatelstwo





Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili odzyskał obywatelstwo Ukrainy, odebrane mu w 2017 roku przez prezydenta tego kraju Petra Poroszenkę. Decyzję w tej sprawie podjął we wtorek jego następca, Wołodymyr Zełenski.

Nowy szef państwa, który zaprzysiężony został w ubiegłym tygodniu, anulował dekret Poroszenki o pozbawieniu Saakaszwilego ukraińskiego obywatelstwa.



"Dziękuję prezydentowi Zełenskiemu! Chwała Ukrainie" – napisał Saakaszwili na Facebooku.



We wtorek z apelem o przywrócenie byłemu gruzińskiemu prezydentowi obywatelstwa Ukrainy zwrócił się do Zełenskiego mer Lwowa i przywódca partii Samopomoc Andrij Sadowy.



- Dla mnie jest on (Saakaszwili) towarzyszem, który przyjechał na Ukrainę w najtrudniejszych dla niej czasach. Nie prosił o to, lecz przyjechał na zaproszenie ukraińskich władz. Pozbawienie go obywatelstwa tylko za to, że ośmielił się wystąpić przeciwko Poroszence, było poniżające nie tylko dla samego prezydenta, ale i dla instytucji obywatelstwa ukraińskiego – oświadczył Sadowy.



W ubiegłym tygodniu Saakaszwili prosił o przywrócenie mu obywatelstwa w liście, który przekazał Zełenskiemu przez swojego adwokata Rusłana Czornołuckiego.



"Wszyscy prawnicy twierdzą, że pozbawienie mnie ukraińskiego obywatelstwa jest nielegalne, jako że zgodnie z konstytucją Ukrainy nie można pozbawić obywatelstwa obywatela Ukrainy, a według prawa międzynarodowego nie można pozostawiać osoby w ogóle bez obywatelstwa" – wskazał.

Zapewnił, że niepotrzebne mu są "żadne stanowiska i przywileje".

Przerwana współpraca z Poroszenką

Saakaszwili w 2015 roku otrzymał z rąk ówczesnego prezydenta Poroszenki obywatelstwo ukraińskie i objął stanowisko gubernatora obwodu odeskiego nad Morzem Czarnym. Reformy, które miał tam przeprowadzić, miały być przykładem dla całej Ukrainy.

Jego współpraca z prezydentem trwała do jesieni 2016 roku. Saakaszwili oskarżył wtedy Poroszenkę o wspieranie klanów korupcyjnych i ustąpił z urzędu. Potem założył własną partię, Ruch Nowych Sił, i zaczął domagać się impeachmentu szefa państwa.



Latem 2017 roku Saakaszwili został pozbawiony obywatelstwa Ukrainy. W tym czasie znajdował się poza granicami tego kraju. We wrześniu tego samego roku Saakaszwili nielegalnie przedostał się na Ukrainę z terytorium Polski. Po wydaleniu z Ukrainy w lutym 2018 roku były prezydent Gruzji udał się do Holandii, gdzie mieszka jego żona i ich dwaj synowie.