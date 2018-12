Spór o finansowanie wojsk USA w Korei Południowej. Sojusznicy bez porozumienia

Foto: U.S. Air Force - Christopher Mesnard / public domain Video: Justyna Zuber / Fakty o Świecie TVN24 BiS

"Szczeniaki pokoju". Psia dyplomacja między Koreami

Kiedyś istniało określenie "dyplomacja pand". Chiny dawały innym krajom pandy jako prezent, co pozwało albo dbać o dobre stosunki, albo w ogóle je wyrobić. W te ślady poszły inne kraje, ale zamiast pand rolę żywego prezentu pełnią inne zwierzęta. Najnowszy przykład to para psiaków z Korei Północnej, które trafiły do rąk prezydenta Korei Południowej. Teraz Seul chwali się szczeniakami i ma nadzieje, że wraz z nowymi zwierzakami dobrych dyplomatycznych wieści będzie więcej. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

