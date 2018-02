Złożony z dziewięciu ciężarówek konwój z pomocą humanitarną dla ponad siedmiu tysięcy osób dotarł w środę do Wschodniej Guty, położonej pod Damaszkiem rebelianckiej enklawy obleganej przez syryjskie siły rządowe - podały ONZ i syryjski Arabski Czerwony Półksiężyc.

To pierwszy od końca listopada konwój z pomocą, jaki dotarł do Wschodniej Guty. Poprzedziły go prowadzone od miesięcy starania ONZ o uzyskanie zgody syryjskich władz na dopuszczenie konwoju i zawieszenie broni.

Wśród dostarczonej pomocy jest ok. 1,8 tony artykułów medycznych zapewnionych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), w tym: antybiotyki, dializatory, insulina i leki ratujące życie, zestawy pierwszej pomocy, zestawy do leczenia zapalenia płuc oraz łóżka szpitalne - poinformowała przedstawicielka WHO w Syrii Elizabeth Hoff. Zapasy te pozwolą przeprowadzić 10 tys. zabiegów leczniczych - dodała.

Hoff podkreśliła, że nie wiadomo nic w sprawie 700 pacjentów oczekujących na ewakuację medyczną ze Wschodniej Guty. WHO od miesięcy zabiega o ich transport u syryjskich władz.

Krwawe naloty

Ubiegły tydzień był we Wschodniej Gucie najkrwawszy od 2015 roku. W tym czasie w wyniku bombardowań zginęło tam prawie 230 osób - poinformowało opozycyjne Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Wschodnia Guta jest oblegana przez syryjskie wojska rządowe od 2013 roku i znajduje się pod ostrzałem, choć w 2017 roku włączona została do wyznaczonych przez Rosję, Iran i Turcję stref deeskalacji. Syryjskie siły rządowe wraz z sojusznikami odcięły również drogi, którymi przemycano do oblężonego regionu żywność i leki.



Dla rebeliantów Wschodnia Guta to obszar o znaczeniu strategicznym. W ostatnich tygodniach reżim Asada oskarżany jest o przeprowadzenie w tym rejonie ataków chemicznych; Damaszek temu zaprzecza.