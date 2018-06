Włoski publicysta ostrzega nowy rząd przed "pokusą Wyszehradzką"





Publicysta dziennika "Corriere della Sera" w opublikowanym w środę komentarzu przestrzegł nowy rząd Włoch przed sojuszem z Grupą Wyszehradzką (V4), a zwłaszcza z Węgrami rządzonymi przez Viktora Orbana. Taki sojusznik to błąd - ocenił Franco Venturini.

Włoski rząd z wotum zaufania w Senacie Włoski Senat... czytaj dalej » Znany włoski publicysta wyraził opinię, że bliska współpraca z Grupą Wyszehradzką nie leży w interesie Włoch.



Punktem wyjścia dla jego komentarza są słowa wicepremiera i szefa MSW Włoch, a zarazem lidera prawicowej partii Liga Matteo Salviniego, który po rozmowie telefonicznej z Orbanem ogłosił, że chce wraz z nim "zmienić reguły w Unii Europejskiej".



Jak zauważył Venturini, premier Giuseppe Conte w expose w Senacie mówił, że "Europa jest naszym domem" i że Włochy chcą, by UE była "silniejsza i bardziej sprawiedliwa".



"To nie jest dokładnie to samo: chcieć sprawić, by 'dom' był lepszy, i zawierać przymierze z Grupą Wyszehradzką, która od dawna odrzuca wartości solidarności promowane przez Brukselę" - napisał Venturini. W tym kontekście wymienił kwestię migrantów.

Ostrzeżenie przed "pokusą Wyszehradzką"

Ile zarabia nowy premier Włoch? Pensja spoza kategorii "szalonych wydatków na politykę" 6700 euro... czytaj dalej » "'Pokusa Wyszehradzka' istnieje naprawdę i nie jest zgodna z tak opiewanym interesem narodowym Włoch" - podkreślił publicysta mediolańskiego dziennika, pytając: co Włochy mogą mieć wspólnego z Viktorem Orbanem?

"Węgry nie są otoczone przez morze, nie przypływają tam łodzie. Nie leżą naprzeciwko Afryki z jej masowymi prądami migracyjnymi. Kiedy Węgry Orbana poczuły się zagrożone przez uchodźców syryjskich i afgańskich, próbujących dotrzeć do nich przez Bałkany, stworzyły +mur+ na granicy z Serbią" - przypomniała gazeta. Dodała, że sprzeciwiając się unijnym kwotom uchodźców, władze węgierskie jako argument podały m.in. "motywację religijną i rasową".



"Czy musimy dodawać, że tak na Węgrzech, jak i w Polsce jest wciąż silny antysemityzm i że dla Orbana największym wrogiem jest finansista (George) Soros, (w jego oczach) zbyt bogaty i może zbyt żydowski?" - dodał Venturini.



Jego zdaniem należy zapytać, co jest prawdziwym priorytetem dla wicepremiera Salviniego: "Czy naprawdę (i) słusznie chce, aby Europa pomogła Włochom w kwestii migrantów, czy też zamierza przede wszystkim uderzyć w Unię?".

"Autorytaryzmy Budapesztu i Warszawy"

Nowy premier w "kluczowym" momencie. Unia zapewnia Włochy o wsparciu Przewodniczący... czytaj dalej » Węgry, Polskę, Czechy i Słowację włoski komentator spraw międzynarodowych nazwał "prawie secesjonistami", bo - jak wyjaśnił - patrzą one bardziej na USA i NATO niż na Brukselę. "Stanowią dla Europy znacznie poważniejszy problem niż negocjowany rozwód z Wielką Brytanią" - czytamy w "Corriere della Sera".

Jednak kraje te "pozostają w Unii, bo trzyma je góra pieniędzy, które w 2004 roku (wraz z przystąpieniem ich do UE - red.) odebrano innym państwom, w pierwszej kolejności Włochom". Włochy są krajem demokratycznym "w przeciwieństwie do autorytaryzmów Budapesztu i Warszawy, wobec których wytoczono w Brukseli procedury dyscyplinarne" - podkreślił.



Venturini konstatuje, że naśladowanie tych państw i zawarcie z nimi "paradoksalnego i niepotrzebnego sojuszu przyniosłoby Włochom tylko szkodę".