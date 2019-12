Obraz we włazie za starym bluszczem. "Uderzające podobieństwo" do skradzionego Klimta

Gałęzie wyschniętego bluszczu, niewielkie drzwiczki, a za drzwiczkami właz. - Znalazłem futerał w czarnym worku, na początku myślałem, że to śmieci - opowiada mężczyzna, który natknął się na tajemniczy pakunek. Pracował w ogrodzie galerii sztuki we włoskiej Piacenzy, ale raczej nie spodziewał się, że odnajdzie dzieło Gustava Klimta skradzione z muzeum w 1997 roku. Nie ma jeszcze stuprocentowej pewności, że to ono, ale jak mówi Franca Franchi, członkini zarządu galerii - podobieństwo jest uderzające, a z tyłu widnieją oficjalne pieczęcie.

Poniedziałkowy poranek, Piacenza, Galeria sztuki Ricci Oddi. To miały być zwykłe prace porządkowe, przycinanie suchych gałęzi bluszczu i wyrównywanie krzewów wzdłuż zewnętrznej ściany galerii. Ten dzień okazał się jednak dla ogrodników wyjątkowy.

- Wyrywali rośliny specjalnym sprzętem. W pewnym momencie, ciągnąc za gałęzie, odkryli drzwi do włazu, które były całkowicie schowane - relacjonuje Franca Franchi, pracownica galerii, w rozmowie z dziennikarzem "Il Fatto Quotidiano".

Holenderski detektyw odnalazł obraz Picassa wart 25 mln euro Holenderski... czytaj dalej »

Nigdy nie opuścił murów galerii?

- Znalazłem futerał w czarnym worku, na początku myślałem, że to śmieci. Szybko zawołałem dozorcę - mówi reporterowi telewizji Sky TG24 mężczyzna, który wywołał całe zamieszanie. To nie były śmieci, okazało się, że w futerale czekał schowany obraz. I to łudząco podobny do takiego, który 22 lata i 9 miesięcy temu zniknął z muzeum.

Wiele wskazuje na to, że obraz może być właśnie tym, niezwykle cennym dziełem Gustava Klimta. "Portret kobiety" to jeden z serii obrazów, jakie austriacki artysta wykonał w końcowym okresie twórczości, między 1916 a 1918 rokiem.

Na miejscu szybko pojawili się policjanci, którzy zabezpieczyli znalezisko.

Źródło: Wikimedia public domain Galeria Ricci Oddi

Kradzież obrazu w moskiewskiej galerii na oczach zwiedzających Z moskiewskiej... czytaj dalej »

"Najlepszy prezent na Boże Narodzenie"

Kradzież dzieła z galerii Ricci Oddi odkryto 22 lutego 1997 roku. Kilka dni wcześniej zaczęto przygotowywać je do gościnnej wystawy w pobliskim pałacu. Sprawę natychmiast zgłoszono służbom. Nigdy nie udało się ustalić, czy obraz wyniesiono przez dach (tak nakazywał myśleć fragment ramy znaleziony przy oknie dachowym), czy przez wejście główne - przypomina włoski dziennik "La Repubblica".

Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że to prawdziwy Klimt, ale władze galerii wypowiadają się z ostrożnym optymizmem. - Podobieństwo jest uderzające, a z tyłu widnieją oficjalne pieczęcie - mówi Franca Franchi.

- Byłby to najlepszy prezent na Boże Narodzenie - komentuje sprawę Vittorio Sgarbi, włoski polityk i krytyk sztuki.

Jak podaje brytyjski "The Telegraph", obraz może być wart około 60 milionów euro.

Źródło: Wikimedia public domain Gustav Klimt, "Portret Kobiety"