KE stawia ultimatum w sprawie uchodźców.

06.09 | Jeśli kraje, które nie przyjęły do tej pory uchodźców w ciągu kilku tygodni nie zmienią swojego podejścia w tej kwestii zgodnie z unijnym systemem kwot, to Komisja Europejska rozważy skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - zapowiedział komisarz do spraw migracji Wspólnoty.

