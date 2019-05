Berlusconi przeszedł operację

Pozostałe informacje

Cesarz Japonii Akihito ogłosił we wtorek formalnie swoją abdykację. Jego młodość oraz 30-letnia era zasiadania na... czytaj dalej »

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko poinformował we wtorek, że zadzwonił do swego następcy Wołodymyra Zełenskiego i pogratulował... czytaj dalej »

Były premier Włoch Silvio Berlusconi przeszedł we wtorek operację z powodu niedrożności jelit - podało jego ugrupowanie Forza... czytaj dalej »

We wtorek ulewne deszcze nawiedziły dawną stolicę Sri Lanki - Kolombo. Wszystko za sprawą cyklonu Fani. Żywioł sunie wzdłuż... czytaj dalej »

We wtorek na kampusie Uniwersytetu Karoliny Północnej uzbrojony mężczyzna otworzył ogień zabijając dwie osoby, a cztery inne... czytaj dalej »

Prezydent USA Donald Trump zapewnił we wtorek, że śledzi rozwój sytuacji w Wenezueli, dodając, że jego kraj jest po stronie... czytaj dalej »

Skazana przez sąd w Waszyngtonie na 18 miesięcy więzienia Rosjanka Maria Butina, która przyznała się do udziału w spisku... czytaj dalej »

06:34

Odtwórz: Dziesiątki rannych w starciach w Caracas. Pompeo: Maduro chciał rano uciec na Kubę

W starciach zwolenników Juana Guaido z policją, do jakich doszło we wtorek w Caracas, co najmniej 69 osób odniosło obrażenia -... czytaj dalej »