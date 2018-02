Foto: tvn24 Video: tvn24

Większość ignoruje "zakaz wstępu" na plażę nocą w Rimini

28.08 | Wzdłuż plaży w Rimini we Włoszech ustawione są znaki "Zakaz wstępu w godzinach 1-5". Jednak - jak pisze włoski dziennik "La Repubblica" - tylko mieszkańcy i turyści bardzo dobrze znający miasto na prawdę zdają sobie sprawę z tego, jak niebezpieczne jest to włoskie wybrzeże nocą. W ciągu ostatnich dwóch lat doszło tam do co najmniej kilku gwałtów.

