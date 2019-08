Ruch Pięciu Gwiazd chce Conte jako premiera. Salvini mówi o pojednaniu

Rozpad koalicji we Włoszech. Dymisja premiera, jego miejsce...

Foto: PAP/EPA/ETTORE FERRARI Video: Fakty TVN

Rozpad koalicji we Włoszech. Dymisja premiera, jego miejsce...

We Włoszech rozpada się koalicja Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd. Premier Włoch Giuseppe Conte zapowiedział w Senacie, że złoży dymisję na ręce prezydenta Sergia Mattarellego. Natomiast wicepremier Matteo Salvini zaciera ręce, bo walczył o upadek rządu. Jego pozycja rośnie w sondażach i sam chce zostać premierem. Decyzja o tym kiedy odbędą się przedterminowe wybory jest teraz w rękach włoskiego prezydenta, który chce by Włosi poszli do urn możliwie szybko, najlepiej w październiku.

»