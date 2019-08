"Rozwód" zamienił się w "korridę". Włoska prasa o kryzysie rządowym

Albo powstanie prawdziwy rząd, albo konieczne będą wybory - takie stanowisko, według włoskiej prasy, zajmuje prezydent Włoch Sergio Mattarelli. Wkrótce mają odbyć się konsultacje w sprawie rozwiązania kryzysu rządowego w Rzymie.

We wtorek dotychczasowy premier Giuseppe Conte złożył dymisję na ręce prezydenta w związku z rozpadem koalicji Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd.

"To jest najbardziej szalony kryzys na świecie" Nikt nie wie, jak... czytaj dalej » "Corriere della Sera" pisze, że prezydent Sergio Mattarella zajął wobec kryzysu rządowego następujące stanowisko: "albo powstanie prawdziwy rząd, albo konieczne będą wybory". Według największej włoskiej gazety szef państwa, który w środę rozpoczyna konsultacje w sprawie rozwiązania kryzysu rządowego, wolałby powołanie nowej stabilnej większości od niewiadomej przyspieszonych wyborów.



Ale Mattarella, zaznacza dziennik, nie będzie nic sugerował uczestnikom tego "meczu".



Po tym, gdy "zatopiona została możliwość" nowej wersji rządu Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd, prezydentowi nie pozostaje nic innego, jak sprawdzenie, czy są szanse na powstanie sojuszu między tą drugą formacją a centrolewicową Partią Demokratyczną- zaznacza mediolańska gazeta.



Jak dodaje, to może być "jedyna karta", by uniknąć rozwiązania parlamentu. Wyraża zarazem przypuszczenie, że centrolewica będzie potrzebowała trochę czasu na przemyślenie tej opcji, lecz - zauważa się w artykule - negocjacje aż do znalezienia rozwiązania mają zgodnie z intencją prezydenta potrwać dni, a nie tygodnie.



Dziennik przypomina, że zamiar kandydowania na premiera zadeklarował lider Ligi Matteo Salvini.



Podsumowując wtorkowe, poprzedzające złożenie dymisji wystąpienie szefa rządu Giuseppe Contego w Senacie, "Corriere della Sera" podkreśla, że był to "proces" Salviniego. Premier, dodaje gazeta, potraktował swego zastępcę jak "surowy ojciec" zarzucając mu brak odpowiedzialności i "kultury konstytucyjnej".

"Nieodpowiedzialny, oportunista, bez odwagi"

Panika na pokładzie, ludzie skaczą do morza. "Są wycieńczeni, załoga u kresu sił" Na statku... czytaj dalej » "Conte porzuca Salviniego" - pisze "La Repubblica". Wymienia listę epitetów i zarzutów, jakie usłyszał od niego w parlamencie lider Ligi: "nieodpowiedzialny, oportunista, bez odwagi", "nie chciał wyjaśnić swych relacji z Moskwą".

"Okładany kijem" Salvini był "oszołomiony" - relacjonuje rzymska lewicowa gazeta.



Zaznacza, że już trwają negocjacje liderów centrolewicowej Partii Demokratycznej i Ruchu Pięciu Gwiazd na temat szans powołania rządu.



Prezydent, dodaje, chce poznać nazwisko kandydata na prezesa Rady Ministrów do poniedziałku. Ma go przedstawić Ruch Pięciu Gwiazd, ale wystąpienie Contego w Senacie czyni z niego "naturalnego anty-Salviniego" - konstatuje dziennik.

"Rozwód" zamienił się w "korridę"

"La Stampa" ocenia, że pożegnalne wystąpienie dotychczasowego premiera było pełne "jadu".



Jak zauważa, Senat, gdzie sfinalizowany został "rozwód" między ugrupowaniami koalicji, zamienił się we wtorek w "korridę". Autor relacji kładzie ponadto nacisk na to, że prezydent poszukuje możliwości powołania "silnego rządu" po ponad roku, jaki upłynął w koalicji na "kłótniach i obelgach".



Trudno powiedzieć, zdaniem turyńskiego dziennika, czy w sytuacji, gdy wszyscy są przeciwko wszystkim, możliwe będzie utworzenie nowej większości koalicyjnej i rządu. To zaś oznacza, jak ostrzega, że obecny kryzys rządowy może się wydłużyć.