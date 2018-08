"Mój syn został zamordowany". Spór o pogrzeby ofiar katastrofy w Genui

Foto: Simone Arveda PAP/EPA Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Co najmniej 38 osób zginęło w katastrofie potężnego wiaduktu we włoskiej Genui, a ten bilans może być jeszcze bardziej tragiczny, bo co najmniej 20 osób uznaje się za zaginione. Strażacy wciąż mają nadzieję, że w samochodach, które spadły z wysokości kilkudziesięciu metrów, a teraz zakopane są pod tonami betonu, wciąż są żywi ludzie. Tymczasem dowiadujemy się o kolejnych historiach ludzi, którzy we wtorek o 11:30 byli na Ponte Morandi i cudem uniknęli śmierci. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

