Włosi bardziej eurosceptyczni. "Fakty z Zagranicy" z 5 marca

05.03 | Żadna z partii w wyborach we Włoszech nie uzyskała takiej przewagi, by samodzielnie utworzyć rząd. Najlepszy wynik uzyskał populistyczny Ruch Pięciu Gwiazd. Z kolei w koalicji, której twarzą był Silvio Berlusconi, najlepszy wynik należy wcale nie do Forza Italia, ale do skrajnie prawicowej Ligi Północnej. Wybory wygrały więc partie antyimigranckie i eurosceptyczne. Co to oznacza dla przyszłości Włoch i całej Europy? Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

