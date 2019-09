Minister chce usprawiedliwiać nieobecności w związku ze strajkiem klimatycznym

Video: tvn24

Rewers: będziemy szli głównie z postulatami o zmiany systemowe

20.09 | - Naciskamy na zmiany prawne, ponieważ nawet gdyby wszyscy obrócili swoje życie o 180 stopni, to by po prostu nie wystarczyło, by powstrzymać katastrofę klimatyczną - powiedziała Ewa Rewers, przedstawicielka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, przyznała w "Faktach po Faktach" w TVN24.

