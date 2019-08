Możliwość przyspieszonych wyborów parlamentarnych we Włoszech 6 bądź 13 października to - jak podają media - jedna z hipotez rozważanych wśród polityków koalicji rządowej Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd, w której doszło do głębokiego rozłamu. "Natychmiast przełom albo wybory w październiku" - te słowa wicepremiera Matteo Salviniego cytuje "La Repubblica".