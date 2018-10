"Wszyscy dla Rzymu, Rzym dla wszystkich". Włosi na ulicach Wiecznego Miasta

Rzym mówi dość - pod takim hasłem na Kapitolu w Wiecznym Mieście, gdzie siedzibę mają jego władze, odbyła się w sobotę manifestacja obywatelska mieszkańców przeciwko ogólnej degradacji i zaniedbaniom. - Chcemy, by Rzym stał się znów stolicą - postulowali manifestanci.

Na placu przed pałacami na Kapitolu, w pobliżu figurki wilczycy - symbolu miasta - i pod urzędem burmistrz Virginii Raggi z antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd zgromadziły się setki osób. Protestujący wznosili okrzyki, domagając się jej dymisji.

Manifestujący domagają się porządku w Rzymie

Chcemy, by Rzym był "otwarty dla wszystkich, żeby był do życia, gościnny, z ideą na przyszłość" - apelowali organizatorzy wiecu. Został on zwołany spontanicznie na portalach społecznościowych. To tam narodziły się różne grupy inicjatyw, wśród nich ta pod nazwą "Wszyscy dla Rzymu, Rzym dla wszystkich".

Podczas pikiety kierowano apele o przywrócenie czystości i porządku w mieście, usprawnienie komunikacji. Uczestnicy protestu mówili, że stan Rzymu jest katastrofalny, o czym świadczą dziury na ulicach, kryzys śmieciowy, upadek transportu publicznego, degradacja, którą widać na każdym kroku, oraz przestępczość.

Protestujący przynieśli na Kapitol miotły, do których przyczepili transparenty z napisem: "Bardzo przydatny przedmiot, być może wciąż nieznany".