Zmniejszyć kompetencje Unii, uwolnić Rosję od sankcji. Włoscy populiści rozmawiają o rządzie

W opracowanym przez włoską Ligę i Ruch Pięciu Gwiazd projekcie dokumentu programowego ich przyszłego rządu mowa jest o potrzebie natychmiastowego zniesienia sankcji wobec Rosji i dyskusji o traktatach Unii Europejskiej. Ugrupowania zapowiadają utworzenie "gabinetu zmian".

Włoskie media opublikowały w czwartek projekt 40-stronicowego dokumentu pod nazwą "Kontrakt dla rządu zmian", podpisanego przez przywódcę prawicowej Ligi Matteo Salviniego i lidera antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd Luigiego Di Maio. Ma on stanowić fundament przyszłego porozumienia w sprawie powołania rządu, co jest nadal tematem rozmów. Wciąż nie uzgodniono, kto będzie premierem.

"Otwarcie wobec Rosji"

Dokument podzielony jest na 29 punktów dotyczących różnych aspektów życia społecznego, politycznego i gospodarczego kraju: podatków, finansów, edukacji, systemu emerytalnego, migracji, polityki rodzinnej, walki z korupcją i mafiami, wymiaru sprawiedliwości, spraw zagranicznych, relacji z Unią Europejską.

Kilka kwestii, jak wyjaśniono, wymaga jeszcze dopracowania.

W rozdziale dotyczącym polityki zagranicznej podkreślono, że "musi być oparta na centralnej roli interesów narodowych i zasadzie nieingerowania w sprawy wewnętrzne poszczególnych państw".

"Potwierdza się przynależność do Sojuszu Atlantyckiego, ze Stanami Zjednoczonymi jako uprzywilejowanym sojusznikiem i otwarciem wobec Rosji, postrzeganą nie jako zagrożenie, ale jako partner ekonomiczny i handlowy" - głosi dokument.

"Za korzystne uważa się natychmiastowe zniesienie sankcji nałożonych na Rosję, tak by przywrócić jej rolę jako strategicznego rozmówcę w celu rozwiązania kryzysów regionalnych". W tym kontekście wymienione zostały konflikty w Syrii, Libii i Jemenie.

Przedstawiciele obu włoskich ugrupowań uważają, że Rosja nie stanowi "zagrożenia militarnego, ale jest potencjalnym partnerem dla NATO i UE".

"Obowiązkowa, automatyczne relokacja"

W części poświęconej kwestiom migracji w dokumencie podkreślono, że "obecna sytuacja migracyjna jest nie do zniesienia dla Włoch biorąc pod uwagę ponoszone koszty i związany z tym biznes, zasilany z krajowych funduszy publicznych, często zarządzanych z małą transparentnością i przy infiltracji przestępczości zorganizowanej".

"Upadek obecnego systemu zarządzania falami migracyjnymi może zagrozić zakwestionowaniem układu z Schengen" - ostrzegli sygnatariusze obu ugrupowań. Wyrazili przy tym przekonanie, że należy dążyć do zmniejszenia napływu migrantów i "rozbicia biznesu przemytu ludzi".

Za nie do przyjęcia obie partie uważają to, że statki przywożące zabranych z morza migrantów wpływają tylko do włoskich portów, przy - jak dodali - "braku jakiejkolwiek wspólnej odpowiedzialności ze strony innych państw europejskich".

Za niezbędną uznano zmianę dotychczasowych zasad udzielania azylu, zawartych w rozporządzeniu z Dublina. Należy to uczynić "poprzez obowiązkową i automatyczną relokację osób ubiegających się o azyl w krajach członkowskich UE na podstawie obiektywnych i policzalnych parametrów".

Fundamentalne znaczenie, głosi kontrakt rządowy, musi mieć usprawnienie systemu odsyłania nielegalnych imigrantów. Odnotowuje się, że na terytorium Włoch od 2013 roku przybyło około pół miliona imigrantów, których odesłanie musi być "nieodwołalne i priorytetowe".

Przyszli koalicjanci zapowiadają wprowadzenie kontroli i natychmiastowe zamykanie "wszystkich radykalnych stowarzyszeń islamskich" i nielegalnych meczetów oraz innych miejsc kultu.

"Należy zmniejszyć kompetencje Unii"

Dokument stwierdza, że konieczne jest "przedyskutowanie traktatów" unijnych oraz "podniesienie poziomu demokracji w UE poprzez zaangażowanie i kontrolę demokratyczną obywateli nad instytucjami europejskimi".

"Należy zmniejszyć kompetencje UE i wprowadzić korekty funkcjonowania rynku wewnętrznego" - podkreślono w dokumencie.

Wśród innych postulatów wymienione zostało "osłabienie zjawisk wewnętrznego dumpingu w UE" i przedyskutowanie wysokości włoskiej składki do budżetu Unii.

W kontrakcie Ligi i Ruchu mowa jest także o potrzebie zmian w zasadach wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, tak by "działała w sposób jak najbardziej niezależny od wpływów politycznych władzy wewnętrznej i zewnętrznej".

Zapowiedziano również zamknięcie wszystkich nielegalnych obozowisk Romów i wprowadzenie obowiązku posyłania dzieci romskich do szkół.

Do kontraktu wpisany też został flagowy element kampanii wyborczej Ruchu Pięciu Gwiazd, czyli zapowiedź wprowadzenia dochodu gwarantowanego w wysokości 780 euro dla osób najuboższych. Na ten cel ma zostać wyasygnowanych 17 miliardów euro.