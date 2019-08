"Nie interesują nas krótkotrwałe umowy". Liga z gałązką oliwną dla Ruchu 5 Gwiazd

Prawicowa włoska Liga zadeklarowała gotowość zawarcia nowej umowy koalicyjnej z Ruchem Pięciu Gwiazd. Propozycja ta padła w dniu, gdy ważą się losy rozmów Ruchu z centrolewicową Partią Demokratyczną w sprawie powołania nowego rządu.

Ruch Pięciu Gwiazd chce Conte jako premiera. Salvini mówi o pojednaniu Ruch Pięciu... czytaj dalej » - Ponawiamy gotowość otwarcia z Ruchem 5 Gwiazd dyskusji w celu zawarcia porozumienia na tę kadencję parlamentu - oświadczył dotychczasowy minister rolnictwa, czołowy polityk Ligi Gian Marco Centinaio w rozmowie z Ansą. - Nie interesują nas krótkotrwałe umowy lub zawarte przeciwko komuś, ale pakt, by odnowić i zrealizować program rządu - dodał Centinaio w kolejnym dniu kryzysu rządowego, do jakiego doszło po rozpadzie koalicji Ligi i Ruchu 8 sierpnia.



Wcześniej przywódca prawicowej Ligi Matteo Salvini wielokrotnie zapewniał, że dołoży starań, aby nie doszło do powstania rządu centrolewicy oraz antysystemowego Ruchu, i wysyłał pod jego adresem pojednawcze sygnały.



Poniedziałek jest dniem narad kierownictw obu tych ugrupowań, które muszą ostatecznie zdecydować, czy są gotowe zawrzeć umowę koalicyjną. Najważniejszym punktem spornym jest to, kto miałby stanąć na czele nowego rządu. Ruch Pięciu Gwiazd nalega, aby premierem pozostał Giuseppe Conte. Partia Demokratyczna twierdzi zaś, że musi to być gabinet pod znakiem "braku kontynuacji" z poprzednim, także jeśli chodzi o nazwiska.



Wieczorem oczekuje się decyzji, czy obie te formacje stworzą 66. rząd w historii Republiki Włoskiej.

Źródło: EPA/Z85/PAP Szef Ruchu Luigi Di Maio (na zdjęciu uchwycony w Rzymie z partnerką Virginia Sabą) odpowie na propozycję?