27 godzin w windzie, na zewnątrz 40 stopni. Kobietę uratowało wino

Foto: Shutterstock Video: Justyna Zuber / Fakty o Świecie TVN24 BiS

"Spodziewamy się wyjątkowej, bezprecedensowej fali upałów"

Pogoda w Europie się załamuje. Rekordowe upały panują we Francji. Temperatury sięgają już 37 stopni Celsjusza w cieniu. Podobnie jest w Niemczech. Wszystko przez to, że nad Europę płyną bardzo gorące zwrotnikowe masy powietrza znad Sahary. Tak będzie przez co najmniej tydzień. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»