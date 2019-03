Kierowca porwał autobus z dziećmi i go podpalił. 14 osób trafiło do szpitala

W wyniku podpalenia autobusu 14 osób trafiło do szpitala

14 osób, w tym 12 dzieci, trafiło w środę do szpitala koło Mediolanu po tym, gdy kierowca autokaru wiozącego uczniów na wycieczkę uprowadził go i podpalił. Jak podały włoskie media, krzyczał przy tym, by "powstrzymać śmierć ludzi na Morzu Śródziemnym".