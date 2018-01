Video: TVN24 BiS

Awokado. Owoc, który stał się symbolem finansowej rozpusty

17.05 | Tim Gurner, mimo młodego wieku dorobił się sporego majątku na handlu nieruchomościami. Podczas wywiadu udzielanego udzielanego do australijskiej prasy powiedział, że swoją fortunę zawdzięcza oszczędności, a w szczególności "nie kupowaniu awokado po 20 dolarów za sztukę i kawy na wynos". Symboliczna wypowiedź biznesmena była pstryczkiem wymierzonym w stosunku do dzisiejszej młodzieży, która- jego zdaniem- żyje ponad stan. Więcej o pretensjach, jakie Gurner wysuwa do młodego pokolenia i zamieszaniu, jakie wywołały one w mediach w programie "24 Godzinny" TVN24 BiS

