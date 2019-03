Berlusconi do Orbana: zawsze będę stać po twojej stronie

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Fidesz opuści EPP? "Nie reprezentują wartości...

Europejskie przeciąganie liny. Po jednej stronie Jean Claude Junker i Angela Merkel - po drugiej Viktor Orban. Gra idzie o członkostwo partii Orbana w największej grupie w europarlamencie - czyli EPP. Zdaniem Junkera - Orban wartości chrześcijańskich demokratów nie reprezentuje. Chce aby Fidesz grupę opuścił. Dla premiera Węgier to jednak przepustka do europejskiej pierwszej klasy. Podobną okazją do pokazania się był szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie. Oficjalnie został odwołany, po tym jak wycofała się z niego Polska. Jednak do spotkań dwustronnych i tak doszło. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

