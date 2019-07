Arsenał w domu i rakieta w hangarze. Policyjna akcja przeciw neofaszystom

Włoska policja zatrzymała trzech powiązanych z organizacjami neofaszystowskimi mężczyzn i oskarża ich o nielegalne posiadanie broni. Służby w skoordynowanych nalotach w czterech regionach Włoch skonfiskowały między innymi broń automatyczną, amunicję oraz pocisk rakietowy powietrze-powietrze.

Operacja była koordynowana we współpracy z prokuraturą w Turynie po blisko rocznym dochodzeniu. Śledztwo to dotyczyło grupy Włochów, którzy mieli brać udział po stronie prorosyjskich separatystów w walkach na wschodzie Ukrainy.

Włoskie media doniosły, że jednym z zatrzymanych jest 50-letni Fabio Del Bergiolo, były pracownik służby celnej oraz działacz neofaszystowskiej partii Forza Nuova, który w 2001 roku z ramienia tego ugrupowania startował w wyścigu o miejsce w senacie.

Źródło: EPA/TINO ROMANO Włoska policja przejęła rakietę w takcie akcji wymierzonej w neonazistów

W jego domu w Gallarate policja znalazła 9 karabinów automatycznych, broń myśliwską, pistolety, bagnety, amunicję oraz symbole nazistowskie.

Dwóch kolejnych mężczyzn: 51-letni Włoch i 42-letni Szwajcar, zostało zatrzymanych w związku z przejęciem przez służby francuskiej rakiety powietrze-powietrze.

Pocisk został przechwycony w hangarze przy lotnisku niedaleko Pawii. Jak podaje BBC, należał on do katarskiej armii. Nie wyjaśniono jednak, jak trafił w ręce Włochów. Mężczyźni prawdopodobnie chcieli go sprzedać.

Źródło: Polizia di Stato Włoska policja przejęła kilkadziesiąt sztuk broni