Włochy. 180 tysięcy uchodźców w ośrodkach





Ponad 183 tysięcy uchodźców i migrantów ubiegających się o azyl przebywa w ośrodkach we Włoszech. To statystycznie trzy osoby na tysiąc mieszkańców kraju. Dane te pochodzą z raportu fundacji Migrantes, działającej przy włoskim Episkopacie.

W zeszłym roku przypłynęło do Włoch 119 tys. migrantów, o jedną trzecią mniej niż w 2016 r., gdy liczba ta przekroczyła 181 tys. - wynika z zaprezentowanego w środę raportu.

Liczba ubiegających się o azyl rośnie

Najwięcej migrantów przebywających w ośrodkach to przybysze z Nigerii. Na kolejnych miejscach pod względem narodowości są obywatele Gwinei, Wybrzeża Kości Słoniowej, Bangladeszu, Mali i Erytrei.



W raporcie odnotowano, że w 2017 roku o ochronę we Włoszech zwróciło się łącznie 130 tys. migrantów. Po raz pierwszy, jak zauważono, liczba złożonych wniosków była wyższa od liczby osób przybyłych w ciągu roku.



Liczba przybyszów ubiegających się o azyl stale rośnie. W 2016 roku było ich 123 tys., a w 2015 roku 83 tys.



W zeszłym roku władze włoskie rozpatrzyły około 80 tys. wniosków o azyl. Przyznały go 30 tys. osób. Pozostałe prośby zostały odrzucone.

Granica przynosząca największe śmiertelne żniwo

W dokumencie kościelnej fundacji Migrantes podano, że w ciągu trzech ostatnich lat ponad 400 rodzin we Włoszech przyjęło około 500 uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Ich pobyt finansowany jest między innymi z funduszu „Uchodźca w moim domu", utworzonego przez Caritas, a także z datków od osób prywatnych.



W raporcie zwrócono uwagę na to, że w zeszłym roku do Europy przypłynęło łącznie przez Morze Śródziemne 171 tysięcy migrantów, ponad dwa razy mniej niż w rekordowym 2016 r.



Fundacja Migrantes podkreśliła, że wody Morza Śródziemnego są "granicą przynoszącą największe śmiertelne żniwo na świecie”. W zeszłym roku podczas próby przeprawy zginęło 3 119 osób. Szacuje się, że ginie 2 proc. migrantów, wyruszających drogą morską do Europy.