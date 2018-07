Amerykanie nie mogą znaleźć części rodziców, którym odebrali dzieci

Amerykanie wyszli na ulice. "To, co robią z imigrantami, to nie jest Ameryka"

Od Nowego Jorku po Los Angeles Amerykanie wyszli na ulice, żeby pokazać swój sprzeciw wobec polityki Donalda Trumpa i zasady "zero tolerancji dla nielegalnych imigrantów". Prezydent chce szczelnych granic, a protestujący Amerykanie mówią o rasizmie, ksenofobii i łamaniu praw człowieka. - To, jak traktują rodziny, to, jak traktują rodziny, to nie jest Ameryka. Ameryka została zbudowana przez imigrantów - zaznaczają protestujący.

